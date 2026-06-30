「バンドやろうぜ！」のトレーディング Aure Glass グリッター缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて「バンドやろうぜ！」の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて「バンドやろうぜ！」の商品の受注を6月23日(火)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/1469?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Aure Glass グリッター缶バッジ

東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミントのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Aure Glass」はアール・ヌーヴォーの繊細なデザインと、ステンドグラスの華やかさを融合させたキャラクターイラストシリーズです。

両者の異なる魅力を一つにまとめ、デザイン性に優れた高付加価値の商品を創り上げます。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「東雲大和＆高良 京 Aure Glass グリッター缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \638（税込）, BOX \10,208（税込）

種類 ：全16種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Aure Glass コンパクトクリアカード

東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミントのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、クリアカードに仕上げました。

PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。

コンパクトサイズのため、スマホケースなどに挟むことも可能です。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※製造工程上、やむを得ない微細な線のようなキズが入ることがございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「Cure²tron Aure Glass コンパクトクリアカード 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \473（税込）, BOX \7,568（税込）

種類 ：全16種

サイズ：（約）90×55mｍ

素材 ：PP

▼トレーディング Aure Glass イラストカード

東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミントのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「Fairy April Aure Glass イラストカード 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \308（税込）, BOX \4,928（税込）

種類 ：全16種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼Aure Glass BIGアクリルスタンド

※画像は「東雲大和 Aure Glass BIGアクリルスタンド」を使用しております。

各キャラクターのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980（税込）

種類 ：全16種（東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミント）

サイズ：本体：（約）16×13.1cm 台座：（約）13.1×2.9cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Aure Glass アクリルカード

※画像は「東雲大和 Aure Glass アクリルカード」を使用しております。

各キャラクターのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \748（税込）

種類 ：全16種（東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミント）

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼Aure Glass 100mm缶バッジ

※画像は「東雲大和 Aure Glass 100mm缶バッジ」を使用しております。

各キャラクターのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \748（税込）

種類 ：全16種（東雲大和、巻 宗介、佐伯 翼、白雪徹平、高良 京、レイ・セファート、来栖真琴、小金井 進、鳳 葵陽、七瀬一真、徳田吉宗、藤堂美郷、マイリー、シェリー、ユキホ、ミント）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/1469?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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