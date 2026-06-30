Momentor坂井風太氏登壇、無料Webセミナー7/24(金)開催

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会（本社：東京都港区、代表理事：大杉春子、以下RCIJ）は、2026年7月24日（金）に、株式会社Momentorの坂井風太氏をお招きした無料オンラインセミナー「組織論から読み解く”人事が抱えるリスク”と対処法」を開催します。

企業の重大な経営リスクとなっている「従業員のSNS炎上問題」や「採用広報による炎上」などに対し、個人のリテラシー教育だけではなく「組織文化」の観点から、その対処法を提示します。

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https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0eAs1tY-S8u-XWlOTLAonw

データで見る「SNS炎上リスク」の深刻化と対策の遅れ

従業員や採用担当者によるSNSでの不適切発言・情報漏洩が、企業のブランドを大きく毀損する経営リスクとなっています。一方で、帝国データバンクの調査（2026年5月）によると、従業員のSNS投稿に関して社内ルールが「ある」と回答した企業は23.2%に過ぎず、約7割の企業でルールが未整備状態であることが判明。多くの企業で社内ルールの整備や事前の予防教育が追いついていない実態が浮き彫りになっています。

炎上の原因は『個人のリテラシー＜組織文化＞』

本セミナーでは、SNS炎上を「本人のリテラシー不足」で片付けるのではなく、「組織文化」という深い階層から分析します。悪気なく不適切な発言をしてしまう背景には、「影響範囲の想像力の不在」や「組織への帰属意識の暴走」が潜んでいます。

「インテグリティ（誠実さ）」「社会的勢力感」「道徳的離脱」という3つの概念を用いて、リスクを未然に防ぐ組織づくりを解説します。

坂井風太氏が登壇

登壇者は、元DeNA人材育成責任者であり、実践的なマネジメント基盤構築のプロフェッショナルである株式会社Momentor代表の坂井風太氏です。大企業からスタートアップ、国立大学、官公庁など350社を超える組織へのプログラム提供実績を持ち、主要ビジネス系メディアやYouTube番組での関連動画は累計1000万回再生を突破しています。



坂井 風太氏

株式会社Momentor 代表取締役社長。

1991年生まれ。2015年にDeNAへ新卒入社。旅行部門の企画業務等を経験したのち、子会社であるエブリスタとDEF STUDIOSの取締役に就任。翌年にはエブリスタ代表取締役に就任し、経営改革とM&A業務を経験。2022年DeNAとデライト・ベンチャーズより出資を受け、人材育成・組織強化サポートを行う株式会社Momentorを設立。

イベント 開催概要

■開催日時：2026年7月24日（金）18:00～19:00

■形式：オンライン（Zoomウェビナー）

■対象者：人事担当者・広報担当者・経営企画担当者・管理職・経営層など

■参加費：無料

■参加方法：【事前申込制】申込フォームより参加申込み後、専用リンクよりご参加ください。

■申込フォーム：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0eAs1tY-S8u-XWlOTLAonw

申込方法

セミナー参加には事前の登録が必要です。

※満席となり次第、予告なく締め切ります、あらかじめご了承ください。

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日本リスクコミュニケーション協会（RCIJ）について

RCIJは、コミュニケーション戦略（戦略広報）におけるリスク管理に特化したカリキュラムを展開している専門機関です。各業界の第一線で活躍する専門家が結集し、リスク管理から危機管理広報まで包括的に網羅したプログラムを提供しています。

設立：2020年7月6日

事業内容：リスクコミュニケーション技能認定講座の提供、セミナー開催等、

代表理事：大杉春子

▶協会公式HP：https://www.rcij.org/about

▶資格講座URL：https://www.rcij.org/qualify

▶協会Xアカウント：https://x.com/rcijofficial

▶世間で話題になった炎上案件をプロの目線でわかりやすく解説！週1回10分でRCを学ぶ音声番組

「RCIJPODCAST『炎上の正解』」：spotify(https://open.spotify.com/show/1fa0hFQ10UmUO7QIk6d2vF) / Amazonpodcast(https://music.amazon.com/podcasts/238cf656-0ea9-4137-be96-7332c22bb43c/rcijpodcast%E7%82%8E%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%AD%A3%E8%A7%A3) / Youtube(https://www.youtube.com/playlist?list=PLlYqQOrbxGAuvznWLLzUJWr4CjtQK2UMr)にて配信中

本件に関するお問い合わせ

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会 事務局

E-mail：contact@rcij.org

＊取材をご希望の方は、事前に上記メールアドレスまでご連絡ください。