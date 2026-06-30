日米会話学院日本語研修所、文部科学省「認定日本語教育機関」に認定

一般財団法人国際教育振興会

日米会話学院日本語研修所（略称：NICHIBEI、所在地：東京都新宿区四谷1-6-2、設置者：一般財団法人国際教育振興会）は、2026年4月30日付で、文部科学省（MEXT）が定める「認定日本語教育機関（留学分野）」の認定を取得しました。本認定は、教育の質や運営の透明性、学習成果の可視化など多面的な要件を満たした機関のみに与えられるものです。この節目を契機に、NICHIBEIは新たなステージへと歩みを進め、より質が高く実践的な日本語教育と留学支援を通じて、学習者一人ひとりのキャリア形成を力強く支援してまいります。

認定の概要

- 認定区分：認定日本語教育機関（文部科学省）- 認定日：2026年4月30日- 分野：留学／合計収容定員数：140人- 設置課程：キャリア形成1年課程A～E、キャリア形成2年課程A・B（計7課程）- 認定番号：20252130074- 文部科学省の公表資料：https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/1420729_00022.htm

NICHIBEIの特徴

日米会話学院日本語研修所は1967年の設立以来一貫してビジネス日本語教育に取り組んできました。これまでに、90を超える国や地域から9,000人以上が当研修所で学んでいます。

認定日本語機関とは

様々な学生の指導してきた経験豊富な講師陣- 多様な国籍・年齢・バックグラウンドを持つ学習者が、それぞれのキャリア形成を目指して真剣に日本語学習に取り組んでいます。- 様々なレベルの方が留学生活をスタートできるよう、レベル別５段階の１年コース、初級からの２年コースの計７課程ご用意しています。- 経験豊富な講師陣が執筆したオリジナルテキストを使用し、レベルに合わせた実践的なビジネス日本語を学べます。- 留学生活からキャリア形成まで、スタッフが一人ひとりに寄り添ったサポートを提供しています。- 東京都新宿区、四ツ谷駅から徒歩2分の好立地に位置し、快適で清潔感のある学習環境を提供しています。四ツ谷駅徒歩3分の立地にあるコモレ四谷認定日本語教育機関は日本語教育機関認定法（2024年4月）に基づいて制定された。

「認定日本語教育機関」とは、教職員体制、施設・設備、教育課程などに関する一定の基準を満たした日本語教育機関として、文部科学大臣の認定を受けた教育機関です。本制度は2023年に創設された制度で、従来の「法務省告示校」に代わり、文部科学省が教育の質や運営体制等を審査・認定する仕組みとなっています。認定を受けた教育機関には、教育の質保証や学習環境の継続的な向上を図りながら、より信頼性の高い日本語教育を提供していくことが求められます。

日米会話学院日本語研修所 概要

日米会話学院日本語研修所（NICHIBEI）について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154466/table/12_1_aa278587b28b380a35e896598e091010.jpg?v=202606301152 ]2020年竣工のグローバルスタディスクエア3階。明るく清潔な校内は、留学生から「学びやすい環境」と高く評価されています。

日米会話学院日本語研修所（NICHIBEI）は、1967年に設立され、欧米をはじめとして世界90以上の国や地域から9,000名を超える受講生が集う、国際的な学習環境を有する日本語教育機関です。留学ビザ対応の1～2年コース、短期コース、夜間・土曜プログラム、プライベートレッスンを提供し、高品質な独自教材と専任講師による実践的指導を強みとしています。

お問い合わせ先

日米会話学院日本語研修所

電話：03-3359-9600

E-mail：jli-info@nichibei.ac.jp

住所：東京都新宿区四谷1-6-2 コモレ四谷グローバルスタディスクエア3階

受付時間：平日 9:00～19:00、土 9:00-17:00