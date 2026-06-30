【2026年6月30日（火）発売予定】レ・クリントの大人気シリーズ「ブーケ」のフロアランプ＆テーブルランプに新色登場！

株式会社スキャンデックス左：テーブルランプ ブーケ スモークドオーク 右：フロアランプ ブーケ スモークドオーク

発売以来、日本でもご好評いただいているレ・クリントの「ブーケ」シリーズ。そのフロアランプとテーブルランプに、新色「スモークドオーク」が加わります。

ベース部分などの木部には重厚なスモークドオーク、支柱にはシャープな印象のブラックを採用。既存のライトオークとクリームホワイトが織りなす温かみのある佇まいから趣を変え、より格調高くシックな印象に仕上げました。

フロアランプ ブーケ スモークドオーク

無造作に束ねられた咲きはじめのチューリップから着想し、デザインされた「ブーケ」シリーズ。このシリーズは、複数のシェードを束ねたようなペンダントライトからスタートし、光源が5つの5灯タイプ、3つの3灯タイプ、そして1つの1灯タイプを販売しています。

5灯タイプ の ペンダント ブーケ5（現行品）

その後、誇り高く咲く一輪の花を思わせるフロアランプとテーブルランプが誕生。いずれも春風にそよぐような立ち姿で、テーブルランプにはアクセサリーやカギなどを置けるわずかなくぼみが台座に施されています。光源をシェードが包み込むため、眩しさを感じさせないやわらかく心地の良いあかりが灯り、様々なシーンや空間でお使いいただけます。

テーブルランプ & フロアランプ ブーケ ライトオーク（現行カラー）

商品情報

フロアランプ ブーケ スモークドオーク

価格：\209,000（税込）

サイズ：W350mm/D290mm/H1730mm

重さ：約4.5kg

スペック：E26 LED 60W相当

取扱区分：デンマークお取り寄せ品

商品コード：KF330LBSO

テーブルランプ ブーケ スモークドオーク

価格：\143,000（税込）

サイズ：W140mm/D180mm/H365mm

重さ：約0.5kg

スペック：G9 LED 25W相当

取扱区分：デンマークお取り寄せ品

商品コード：KT330TSBSO

レ・クリント ジャパン 公式オンラインストア : https://shop-leklint.jp/

デザイナー

センヤ・スヴァー・ダムケア

オールボー大学でインダストリアルデザインを学び、工学修士号を取得。代表作のブーケは、学生時代に訪れたイタリアのマーケットで見かけたチューリップの花束にインスパイアされたデザイン。レ・クリントのDNA である折りに新たな解釈を加えることで、モダンなシャンデリアのような照明に。現在は、レ・クリントのデ

ザインコーディネーターとして、デザイン面を支えている。

LE KLINT について

1943年に設立された、デンマークを代表する照明ブランド。創業当初からデンマークの工房で、デザインや技術のDNAを守り続けながら、暮らしに寄りそうあかりを職人の手仕事によって生み出し続けています。デンマークの人々が大切にするヒュッゲを体現する照明ブランドとして、やわらかくあたたかなあかりをお届けします。