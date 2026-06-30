【ディズニー、ピクサー　ミッキーマウス・くまのプーさん・トイ・ストーリー】夏の暑さ対策に！真空断熱二重構造で冷たさ長持ち！「保冷ケース付き氷のう」がスケーターから発売中！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、「保冷ケース付き氷のう」を発売いたしました。

本製品は暑さ対策に欠かせない氷のうを、結露を防ぎながら冷たく持ち運べる真空断熱二重構造のケースとセットにしたアイテムです。

大人気ディズニーキャラクターの「ミッキーマウス」、「くまのプーさん」、「ウッディ」のデザインで、スポーツやアウトドア、日常のクールダウンを快適にサポートします。

■開発背景

「氷のう」は直接肌を冷やせる便利なアイテムとして定着していますが、ユーザーからは「持ち運ぶ途中で氷がすぐに溶けてしまう」「バッグの中が結露で濡れてしまう」といった不満や課題の声が多く寄せられていました。

この商品は、真空断熱構造の専用ケース付きなので、氷のうの冷たさをキープしたまま持ち運べます。

■商品特長

やさしい肌触りのシリコーン製氷のうは、氷と水を入れてすぐにお使いいただけるだけでなく、

水を入れてそのまま凍らせて使うことも可能です 。

2通りの使い方ができるため、シーンに合わせてご活用いただけます。

氷がスムーズに入る広めの口径となっております。

フタには畳めるハンドルが付いており、持ち運びの際はハンドルを持ってスマートに移動でき、

カバンに収納する際はハンドルを倒してコンパクトに収納できます。

■商品詳細

保冷ケース付き氷のう ミッキーマウス

価格：3,630円（税込）

サイズ：φ61×72×188mm

JANコード：4973307741692

品番：STIB2

保冷ケース付き氷のう くまのプーさん

価格：3,630円（税込）

サイズ：φ61×72×188mm

JANコード：4973307741708

品番：STIB2

保冷ケース付き氷のう トイ・ストーリー

価格：3,630円（税込）

サイズ：φ61×72×188mm

JANコード：4973307741715

品番：STIB2

■販売情報

全国の雑貨店、量販店、およびスケーター公式オンラインショップにて販売中。

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/shop/default.aspx

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(C) Disney

(C) Disney / Pixar

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。 それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。 お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021