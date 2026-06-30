【ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズ】大人気キャラクターのコスチュームをモチーフにした「コスチューム柄」ランチグッズ・テーブルウェアシリーズ全1１アイテムがスケーターから順次発売！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、ディズニー&ピクサー映画の大人気作品「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」のコスチュームをモチーフにしたランチグッズおよびテーブルウェアシリーズを順次発売いたします。

■商品詳細

スエット素材ダイカットバッグ（ウッディ/コスチューム）

価格：3,300円（税込）

サイズ：約170×110×160mm

JANコード：4973307734779

品番：KNBD1

発売中

スエット素材ダイカットバッグ（バズ/コスチューム）

価格：3,300円(税込)

サイズ：約170×100×170mm

JANコード：4973307734786

品番：KNBD1

発売中

「バズ・ライトイヤー」をイメージした、スエット素材のダイカットバッグです。

自立するマチ付きです。

シールボックス500ml (2個入り)（トイ・ストーリー/コスチューム）

価格：1,100円（税込）

サイズ：178×119×55mm

容量：500ml×2個

JANコード：4973307737879

品番：FCN2W

発売中

「ウッディ」と「バズ」をモチーフにしたデザインがセットになった、シール容器です。

メラミンタンブラー（ウッディ/コスチューム）

価格：880円（税込）

サイズ：φ89×89mm

容量：290ml

JANコード：4973307737886

品番：MTB2TS

発売中

メラミンタンブラー（バズ/コスチューム）

価格：880円(税込)

サイズ：φ89×89mm

容量：290ml

JANコード：4973307737893

品番：MTB2TS

発売中

薄肉メラミンプレート（ウッディ/コスチューム）

価格：660円(税込)

サイズ：φ約200×17mm

JANコード：4973307737909

品番：MPL20P

発売中

「ウッディ」のコスチュームをモチーフにしたメラミンプレートです。

薄肉メラミンプレート（バズ/コスチューム）

価格：660円(税込)

サイズ：φ約200×17mm

JANコード：4973307737916

品番：MPL20P

発売中

「バズ」の宇宙服の胸元をイメージしたスタイリッシュなメラミンプレートです。

音の鳴らないコンビセット ハシ18cm（ウッディ/コスチューム）

価格：1,210円(税込)

ケースサイズ：約188×47×18mm、ハシ：18cm、スプーン：18cm、

食洗機対応

JANコード：4973307737923

品番：CCS3SA

発売中

防音クッションが付いているため、移動時にケースの中で「カチャカチャ」と音が鳴らないお箸とスプーンのセットです。

ジョイント式薄肉保存容器3Pセット（トイ・ストーリー/コスチューム）

価格：1,210円(税込)

サイズ：φ約91×66mm

容量：約240ml×3個

JANコード：4973307737930

品番：SIJ3

発売中

縦に積み重ねてジョイントできる、小分け保存容器の3個セットです。 「ウッディ」「バズ」、「エイリアン」のコスチュームがデザインされています。

帆布ランチトートバッグ（トイ・ストーリー/コスチューム）

価格：1,870円（税込）

サイズ：約185×190×110mm

品番：YEB1N

JANコード：4973307737947

7月末発売予定

コスチュームをモチーフにしたランチトートバッグです。 片面に「ウッディ」のコスチューム、もう片面に「バズ」のコスチュームがデザインされています。

超軽量・コンパクトステンレスマグボトル（ウッディ/コスチューム）

価格：4,510円(税込)

サイズ：φ約62×187mm

容量：350ml

JANコード：4973307738463

品番：SMBC4B

発売中

保温・保冷機能付き。

■販売情報

全国の雑貨店、量販店、およびスケーター公式オンラインショップにて販売中。

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/shop/default.aspx

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※ 写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※ 本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

(C) Disney / Pixar

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。 それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。 お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021