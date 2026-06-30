旅行メディア「旅色」で「Village & Hotel 志摩地中海村」が提供する宿泊プランの販売を開始しました

株式会社旅色トラベル

旅行メディア「旅色（https://tabiiro.jp/）」の宿泊予約サービスを運営する株式会社旅色トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：澤田 裕）は、「Village & Hotel 志摩地中海村」が提供する宿泊プランの販売を開始しました。2026年6月30日現在、ミシュラン一つ星レストランとコラボしたスペインの新バスク料理を味わえるプランや伊勢志摩の食材をふんだんに使用したビュッフェディナー付きのプランも販売しています。

「価格で選ばれる宿から、魅力で選ばれる宿へ。」

旅行メディア「旅色」は、宿泊施設の魅力を記事コンテンツとして伝えてきた強みを活かし、価格だけでは伝わらない宿のこだわりや滞在価値を届ける宿泊予約サービスを開始いたしました。

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■Village & Hotel 志摩地中海村

「Village & Hotel 志摩地中海村」

Village & Hotel 志摩地中海村

「パスポートのいらない海外旅行」をコンセプトに掲げたこの場所は、敷地に足を踏み入れた瞬間、まるで地中海沿岸を訪れたかのような街並みが広がります。敷地内は5つのゾーンに分かれており、趣の異なる異国情緒を味わえるのが魅力。レストランや天然温泉、多彩なアクティビティなど、食・湯・体験のすべてをこの村ひとつで堪能できます。

旅色編集部のおすすめポイント

01. ミシュラン一つ星「Kokotxa」とのコラボレストラン

02. 地中海の街並みを再現したフォトジェニックな空間

03. 英虞湾クルージングなどの多彩なアクティビティ

「Village & Hotel 志摩地中海村」のご紹介ページはこちら

https://tabiiro.jp/yado/s/102013-shima-chichuukaimura/

■この宿の特徴

伊勢志摩の魚介・郷土料理と本格バスクを味わう地中海村の美食

志摩地中海村では、伊勢志摩の豊かな自然が育んだ新鮮な食材を、2つの異なるスタイルで堪能できます。ミシュラン一つ星レストランとコラボした「Rias by Kokotxa（リアス・バイ・ココチャ）」では、スペイン・フランスの食文化が融合したバスク料理の技法を取り入れた、独創的なコース料理を展開。海辺のボートハウスを模した「Taberna AZUL（タベルナ アスール）」では、郷土料理の手こね寿司や伊勢うどん、ブランド肉が並ぶ豪華ビュッフェを楽しめます。

伊勢志摩でスペインの新バスク料理をご堪能くださいパスポート不要の異国旅、志摩地中海村で巡る5つの美しき街並み

「パスポートのいらない海外旅行」をコンセプトに掲げるリゾート「志摩地中海村」では、地中海沿岸の本格的な街並みを再現した5つのエリアを展開しています。白壁と青のコントラストが美しい「ミコノルカ」、イスラム文化が薫る「アルハンブラ」、南スペインの陽気な空気漂う「アンダルシア」、素朴な石積み建築の「カスティーリャ」、柔らかな土壁が温かい「サルジニア」と、この場所だけで趣の異なる異国情緒あふれる美しい景観を心ゆくまで堪能いただけます。

異国情緒あふれる街並み本格アラビックスタイル、世界遺産の世界観が漂う異国情緒な天然温泉

志摩地中海村の「スパ・アルハンブラ」は、ムスリム統治時代のスペインをイメージした本格アラビックスタイルの天然温泉です。エントランスから内装まで統一された空間には、世界遺産コルドバの「メスキータ」を模した馬蹄型アーチやモザイク装飾が施され、エキゾチックな音楽と香りが漂います。地下1,430mから湧き出る塩化物温泉は保温効果が高く、英虞湾を望む露天風呂とともに非日常のスパ体験を提供します。

アラビックスタイルの天然温泉英虞湾の絶景を満喫、船上クルーズやフィッシングを楽しむ海上アクティビティ

志摩地中海村の桟橋からは、リアス海岸の美しい英虞湾を舞台にした多彩な海上アクティビティが出航しています。「英虞湾クルーズ」では、賢島大橋をくぐるコースや日本の夕陽百選に選ばれた夕景を望むサンセットクルーズを運航。また、賢島への移動にも便利な海上タクシーでの海さんぽや、初心者やファミリーも手軽に挑戦できる「桟橋フィッシング」などのフィッシングメニューも揃い、豊かな自然を水面から体感できます。

■宿泊施設概要

英虞湾クルーズVillage & Hotel 志摩地中海村

住所：〒517-0403 三重県志摩市浜島町迫子2619番地1

電話番号：0599-52-1226

電車をご利用の方：近鉄鵜方駅よりタクシーまたは送迎バスにて約15分

お車をご利用の方：伊勢自動車道 伊勢西ICから約50分

「Village & Hotel 志摩地中海村」のご紹介ページはこちら

https://tabiiro.jp/yado/s/102013-shima-chichuukaimura/

■旅色とは

あなたの旅が始まる場所ーー

行き先、宿、食事、アクティビティ…旅の可能性はいつだって無限大。

日本各地の魅力にさまざまな角度から光を当ててきた旅⾊だからこそ、あなた好みの旅が見つかること間違いなし。

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■会社概要

運営会社： 株式会社旅色トラベル

事業概要：宿泊予約サービス、訪日観光マーケティング支援、旅行・観光関連サービス運営

運営会社所在地： 東京都渋谷区桜丘町20-4

企業サイト： https://company.tabiiro.travel/

株式会社旅色トラベルは、株式会社ブランジスタ（東証スタンダード上場6176）のグループ企業です。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社旅色トラベル

旅色宿泊予約サービス運営事務局

E-mail：inquiry@tabiiro.travel