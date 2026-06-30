法人向けITソリューションを提供するコレオス株式会社(本社：東京都中野区、代表取締役社長：百瀬 太郎、以下 コレオス)は、このたび、1955年の創業から日本における動物医療体制の構築を牽引し、「動物と人の進む道を創る」をミッションに、動物用医薬品の研究・開発・製造・販売・輸出入を手掛ける共立製薬株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：髙居 輶章、以下 共立製薬)が、同社の海外事業拡大の中核を担うマーケティング部の全体的な英語力強化のため、オンライン語学プログラム「Rosetta Stone(ロゼッタストーン)」を導入・活用している事例を、新たに発表いたしました。

部内の英語学習への高い意識を活かした運用で、必要とされる学習期間の半分である半年でCEFR判定が上昇し、海外企業とのコミュニケーションが円滑になるなど、学習効果が表れています。





ロゼッタストーンでの学習イメージ。ライブコーチでは、ネイティブ講師から丁寧な指導を受けられ、受け放題。





■導入の背景：国内市場の縮小を見据え海外事業拡大へ 海外との接点増加により英語力強化の機運が高まる

創業70周年直後の2025年6月に新設された、共立製薬の経営企画本部 マーケティング部は、日本国内のペット頭数減少に伴う市場縮小を見据え、海外企業との取引、医薬品・技術のインライセンス業務など、今後の海外事業拡大の中核を担うことが期待されています。

一方、これまで英語学習は個人の裁量に任されていたため、社員の英語力には大きな差がありました。海外からの来客や会議などの日常的な語学力から、海外パートナーとの研究まで、幅広い英語力が求められるマーケティング部では、統一された英語教育が必要である、という機運が高まりました。









■導入の決め手：部長の学習経験をきっかけに法人版を検討 ネイティブ講師との会話レッスン受け放題で「ほぼ一択」

ベンダーやサービス選びを進める中、同社マーケティング部 部長は、過去に個人版ライセンスで学んだことがあるロゼッタストーンを、「学習言語だけに浸り没入する学習スタイルが、他の語学アプリとは一線を画している」と評価し、部内に紹介しました。

マーケティング部はさっそく、法人版ロゼッタストーンを取り扱うコレオスに、無料トライアルを申し込みます。学習者からの評価は高く、特に決定的なポイントとなったのは、回数無制限でネイティブ講師によるオンライン会話レッスンを受けられる「ライブコーチ」で、他サービスと比較して「ほぼ一択」でした。さらに、4技能をバランスよく学べるeラーニングや、国際的な外国語の習熟度指標であるCEFR準拠のテストを受験できる点も、大きな評価ポイントでした。









■導入効果：英語力向上への高い意識を活かした学習風土づくり 1年間100時間の学習に相当する成果を半年で達成

ロゼッタストーン導入後は、部内全体の「英語力が絶対に必要」という高い意識を活かし、業務時間中も、他の業務に差支えなければ学習可能とするなど、オープンな学習環境を醸成しました。さらに、業務に関連するテーマで、英語によるプレゼンテーションを行う部内発表会を定期的に開催し、知識の定着と実践力を確認するアウトプットの機会も作っています。

マーケティング部 製品企画課の学習者の一人は、「同僚に『ちゃんとやった？』『今日はライブコーチ予約した？』などとよく声掛けします。英語力が必須であるという共通意識があるからこそ、遠慮なく指摘しあえます。」と話し、日常的に、お互いの英語学習について会話するようになったといいます。

このような運用が功を奏し、学習開始時と学習開始半年後のロゼッタストーン内のテスト結果を比較すると、学習者のCEFR判定が上昇する傾向が確認されました。中には、A2からB1に上昇し、特にリスニング力の向上を実感している学習者もいます。

ロゼッタストーン開発元のRosetta Stone社は、CEFR判定を一つ上げるには、「1年間で100時間の学習」が必要であるとの目安を示しており、同社マーケティング部は、その半分の期間で達成したことになります。









■今後の展望：継続的な学習成果測定と他部署への学習者拡大へ

マーケティング部では今後も、定期的なテストで、学習成果のモニタリングを継続していく予定です。さらに現在、海外企業との接点がある他部署からも、ロゼッタストーンを利用したいという声があがっており、学習者が増える可能性があります。

コレオスは、ロゼッタストーンの柔軟な管理者向け機能や、ビジネスに直結する英語力が身に着く学習プログラムの提供を通し、同社マーケティング部を中心とする語学教育を支援していきます。









■共立製薬 学習者のコメント

「ロゼッタストーンの中・上級者向けコース「Fluency Builder(フルエンシービルダー)と、他の語学アプリとを使用して、学習しています。

AI語学アプリは、気軽に会話レッスンできるのがメリットですが、AIは、アナウンサーのような「きれいな英語」しか話しません。ロゼッタストーンのライブコーチの講師は、生の人間なので、さまざまな英語を話す人とレッスンでき、実践的です。AI語学アプリは「練習」、ロゼッタストーンは「試合」と位置付けています。」

(経営企画本部 マーケティング部 バイオサイエンス研究課 社員)





「ライブコーチは、1日1回以上必ず受講すると決め、8か月間の受講回数は325回に及びます。講師や学習者とコミュニケーションしながら、楽しく学べるので、休日なら1日に3、4回受講することもあり、もはや日常の一部です。インターネット接続があれば、どこでもできるので、今度旅行に行くときも、新幹線のデッキからスマホで受講しようと思っています。

以前より、海外の来客の挨拶や雑談が聞き取りやすくなり、会話に交われるようになりました。」

(経営企画本部 マーケティング部 製品企画課 社員)









■本導入事例の詳細について

以下のWebページで、より詳細な運用方法や導入効果、学習者の体験記をご覧いただけます。

https://www.correos.co.jp/cases/rosettastone-kyoritsuseiyaku









◆ロゼッタストーンについて

最大24言語の学習に対応し、受講回数無制限のネイティブ講師によるオンライン会話レッスン「ライブコーチ」つきのオンライン語学プログラムです。開発から30年以上、全世界で12,000社以上の企業と、22,000以上の教育機関の

語学教育を支えている実績があります。コレオス株式会社では、2014年より販売パートナーとして、法人版ライセンスを日本のお客様へご提供し、企業や教育機関の語学教育をご支援しています。





ロゼッタストーン製品紹介ページ

https://www.correos.co.jp/service/rosettastone









【共立製薬株式会社について】

1955年創業。「動物と人の進む道を創る」をミッションに掲げ、動物医療のリーディングカンパニーとして、犬・猫用医薬品や畜水産動物用医薬品などの開発、製造、販売、輸出入をしています。





名称 ： 共立製薬株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 髙居 輶章

会社設立： 1955年5月

資本金 ： 5,500万円

従業員数： 728人(2025年5月末時点)

事業内容： 動物用医薬品などの開発・製造・販売・輸出入

URL ： https://www.kyoritsuseiyaku.co.jp/









【コレオス株式会社について】

「共に歩み、新たな価値を創造する。」をミッションとして、高品質なソフトウェアと確かな技術力に基づくサービスをITソリューションとして提供しています。組織において重要な“教育・人材育成”・“業務管理・改善”という領域を中心に、お客様の課題解決と、その先にある理想の実現をめざして、コンサルティングから運用・定着支援、継続的な改善までサポート。お客様のビジネスに貢献し、価値を共創するITパートナーとして歩み続けています。





社名 ： コレオス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 百瀬 太郎

本社所在地： 東京都中野区本町3-31-11

設立 ： 1976年

事業内容 ： ソフトウェアパッケージ製品の企画、開発、販売、保守

海外ソフトウェア製品の販売、保守

ソフトウェアの受託開発、保守

上記に付随する導入コンサルティング、運用支援、普及支援

URL ： https://www.correos.co.jp/





本リリースは、2026年2月の取材に基づくものであり、役職は2026年5月末時点のものです。

記載された会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。