Bruce Clay, Inc. 創業者兼CEO ブルース・クレイ逝去のお知らせ

ブルースクレイ・ジャパン株式会社

ブルースクレイ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、以下「弊社」）は、弊社親会社であるBruce Clay, Inc.の創業者兼CEO、ブルース・クレイ（Bruce Clay）が逝去いたしましたことを謹んでお知らせ申し上げます。

ここに生前のご厚情に心より感謝申し上げるとともに、深く哀悼の意を表します。

■ 故ブルース・クレイの功績と「SEOの父」としての歩み

ブルースは1996年にBruce Clay, Inc.を創業し、約30年にわたりSEO業界の発展に尽力しました。SEO業界のパイオニアとして、コンサルティング、教育、講演、執筆、ツール開発など幅広い活動を通じて、世界中の企業やマーケターへ知見を提供し、業界の発展に大きく貢献しました。その功績から、「Father of SEO（SEOの父）」として広く知られています。

弊社は、Bruce Clay, Inc.の日本法人として、その理念と知見を受け継ぎ、日本におけるSEOおよびデジタルマーケティングの発展に取り組んでまいりました。

私たちはこれからも、ブルースが築き上げた理念と志を受け継ぎ、お客様への価値提供を通じて、デジタルマーケティング業界のさらなる発展に貢献できるよう努めてまいります。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

■米国本社 Bruce Clay, Inc.より：創業者 Bruce Clay を偲んで

Bruce Clay, Inc.（米国本社）より、創業者であるブルース・クレイを偲び、追悼動画が公開されました。

生前にブルース本人が、自身の歩みやSEOへの深い想いを語った映像となっております。ぜひあわせてご覧ください。

動画URL：【In Memory of the Father of SEO】(https://www.youtube.com/watch?v=NyAbJC8QmeE)

【動画内メッセージ（日本語抄訳）】

「この業界は、自ら成長し続けてきました。本当に素晴らしい歩みでした。私にとって、楽しくなかったことは一度もありませんでした。」

こんにちは、ブルース・クレイです。

私がSEOに携わり始めたのは1996年です。当時としてはかなり早い時期でした。

その頃は、SEOを革新的なものだと考える人もいましたが、多くの人はまだ様子を見ていました。本当に機能するのか、どのような形で発展していくのか、誰にも分からなかったのです。

まず考えるべきなのは、ユーザーが何を検索するのか、そしてその検索からどのようにサイトを訪れてもらうかということです。さらに、サイトを訪れたときに、分かりやすい階層構造になっていて、目的の情報へスムーズにたどり着けるようになっているか。それらは、サイトを構築する前から考えておくべきことです。

私は、自宅のダイニングテーブルからこの会社を始めました。

会社は5大陸へと事業を展開し、世界中で数百人の社員が働く企業へと成長しました。カンファレンスへの協賛や3冊の著書の執筆などを通じて、長年にわたりSEOの価値を伝え続けてきました。

私にとって大切なのは、多くの人にSEOの仕組みを理解してもらうことです。SEOは決して退屈なものではありません。とても楽しいものです。

私たちは、パズルを解くことを仕事にしています。

少なくとも私にとって、それはこれ以上ない仕事です。

SEOは進化し続けます。これからも変化は続いていくでしょう。

私はSEOが「終わった」とは思いません。

「検索が存在する限り、SEOも存在し続けるでしょう。」

■ ブルースクレイ・ジャパン株式会社について

社名： ブルースクレイ・ジャパン株式会社

URL：https://bruceclay.jpn.com/

事業内容： デジタルマーケティング全般のコンサルティング、SEO、広告運用、Webサイト制作・開発等