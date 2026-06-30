元・復興庁健康管理医の久米康宏による新著「発達障害は最強のスキル」（Gakken）が7月2日（木）に発売！北陸三県の全公立学校900校超に寄贈決定！

株式会社クメンタ発達障害の当事者として、また、毎年1万人を診療する医師として、悩める人が社会で活躍するためのきっかけを記す

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発達障害・グレーゾーンの子どもたちを支える学校現場へ、書籍と講演会動画を届ける取り組み

精神科医・産業医であり、クメンタクリニック院長を務める久米康宏は、新刊『発達障害は最強のスキル：発達障害・グレーゾーンかも？と思った人が成功する』（Gakken）を2026年7月2日に発売します。

これに伴い、北陸三県の全公立学校900校超に本書を寄贈することを決定しました。

対象は、石川県・富山県・福井県の公立小学校・中学校・高等学校・特別支援学校、ならびに各教育委員会です。

本書には、北陸復興こども音楽キャラバン＆発達支援講演会（以下、北陸復興支援イベント）で実施する発達支援講演会の映像を視聴できるQRコードも掲載されています。書籍と講演会動画を通じて、学校現場における発達障害・グレーゾーンの子どもたちへの理解促進を目指します。

北陸三県のすべての公立学校へ寄贈する理由

発達障害やグレーゾーンの特性を持つ子どもたちは、学校生活のなかで、忘れものが多い、授業に集中しにくい、予定変更に強い不安を感じる、人間関係でつまずく、感覚過敏によって疲れやすいなど、さまざまな困りごとを抱えることがあります。

しかし、それらは単なる努力不足やわがままではなく、生まれもった脳の働き方の違いによって生じることがあります。

一方で、発達障害の特性は、環境や理解のあり方によって、行動力、発想力、集中力、観察力、誠実さ、危機察知能力などの強みに変わる可能性があります。

小児科学会の大規模調査では、医療との連携が機能していると感じている教員の割合は、１０％未満です。（小中学校・特別支援学校教職員を対象とした 「教育と医療の連携」に関するweb調査による。

2024年、日本小児科学会小児医療委員会委員が実施。）

本書では、発達障害の特性を「できないこと」としてだけでなく、「どうすれば社会の中で生かせるか」という視点から整理しています。

能登半島地震以降、北陸地域では、子どもたちの生活環境、学校現場、地域社会にさまざまな負荷が生じています。

こうした時期だからこそ、子どもたち一人ひとりの特性を理解し、支えるための知識を学校現場に届けることには意味があると考えました。

本書の寄贈が、教職員、支援者、保護者、そして子どもたち自身にとって、発達障害への理解を深める一助となることを願っています。

講演会動画を視聴できるQRコードを掲載

本書には、北陸復興支援イベントで実施する発達支援講演会の映像を視聴できるQRコードが掲載されています。

講演会では、発達障害の子どもたちとの具体的な向き合い方、学校現場で生じやすい困りごと、保護者対応、医療との連携、二次障害を防ぐための視点などを扱う予定です。

書籍を読むだけでなく、講演会動画もあわせて視聴できるようにすることで、学校現場でより実践的に活用できる支援資源として届けます。

なお、動画は予告なく公開終了となる場合があります。

書籍『発達障害は最強のスキル：発達障害・グレーゾーンかも？と思った人が成功する』について

本書は、発達障害・グレーゾーンかもしれないと感じている人、発達障害のある子どもや大人を支える人、学校や職場で特性のある人と関わる人に向けた一冊です。

発達障害を「治すべき欠点」としてではなく、生まれもった脳の個性として捉え、その特性をどう理解し、どう環境調整し、どう強みに変えていくかを具体的に解説しています。

主な内容は以下の通りです。

・発達障害はなぜ仕事の武器になり得るのか

・ADHDの行動力、発想力、突破力をどう生かすか

・ASDの集中力、こだわり、危機察知能力をどう生かすか

・ADHDとASDが組むことで生まれるチームの可能性

・遅刻、忘れもの、睡眠、感覚過敏、片づけなど日常生活の困りごとへの具体策

著者である久米康宏自身も、ADHDとASDの両方の特性を持つ当事者です。

精神科医として多くの発達障害の方と向き合ってきた経験と、自身の当事者としての経験の両方から、特性を「困りごと」で終わらせず、社会で生かすための実践的な方法をまとめました。

推薦コメント

本書には、澤円氏、池本克之氏より推薦コメントが寄せられています。

澤円氏「ADHD当事者のボクにとって、最高の応援をいただきました！」

澤 円（さわ まどか）

株式会社圓窓 代表取締役

武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 専任教員

池本克之氏「そうか！できない自分は武器になるのか！」

池本 克之（いけもと かつゆき）

組織学習経営コンサルタント

株式会社パジャ・ポス 代表取締役

NPO法人Are You Happy? Japan 代表理事

両氏からの推薦は、本書が単なる医学的解説にとどまらず、当事者の自己理解、働き方、社会参加、教育現場での支援に向けた実践的なメッセージを持つ一冊であることを示しています。

発達障害の当事者として、医師として、双方の視点を盛り込んでいる。久米 康宏 Kume Yasuhiro

クメンタクリニック院長。

元・復興庁健康管理医。

精神科医・産業医として毎年１万人を診察。

ADHD・ASDとしての特性が故に、幼少期から常に変わり者・問題児として扱われる。

医師免許取得後は、精神科医・産業医として診療、産業保健、児童発達支援、教育支援に活動領域を広げ、毎年のように新規事業を創出している。

少子化対策の試みが評価され、東京五輪聖火ランナーに選出される。

現在は小学校創設に挑戦中で、2025年より【10年後に小学校プロジェクト】を始動。

東京学芸大学大学院（修士課程）にて教育研究に取り組む。

元・復興庁健康管理医として、北陸復興支援に取り組む。

久米康宏Instagram :https://www.instagram.com/cmenta.president/久米康宏X :https://x.com/cmentapresident

書誌情報

書名：発達障害は最強のスキル：発達障害・グレーゾーンかも？と思った人が成功する

出版社 ‏ : ‎ Gakken

発売日 ‏ : ‎ 2026/7/2

言語 ‏ : ‎ 日本語

本の長さ ‏ : ‎ 208ページ

ISBN-10 ‏ : ‎ 4054071201

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4054071209

商品の重量 ‏ : ‎ 222 g

寸法 ‏ : ‎ 12.8 x 1.4 x 18.8 cm

UNSPSC-Code : 55101500 (印刷出版物)

寄贈概要

Amazon紹介ページ :https://amzn.asia/d/0j2L7P5d

寄贈先：石川県・富山県・福井県の全公立学校900校超

対象：公立小学校・中学校・高等学校・特別支援学校

寄贈時期：【7月上旬より順次】

寄贈方法：【Gakkenより直送】

目的：発達障害・グレーゾーンの児童生徒への教員の理解促進、学校現場での支援の一助とするため

イベントの開催に向けてクラウドファンディングを本日6月30日まで実施

能登半島地震からの復興支援のためのイベントです。北陸 3 県（石川・福井・富山）の子どもたちに音楽を通して元気と希望を届け、教育文化的支援を行います。

また、プロ奏者と地域の音楽教諭によるコラボ演奏により、音楽教諭の活躍の機会と音楽教諭同士の横の連携の創出の機会とします。

また、発達障害の子どもの対応への教育現場の知識不足を解消し、円滑な発達支援の実現の一助となることを目的としています。

本イベントは、対象者を無料で招待するボランティアイベントです。開催費用調達のため、クラウドファンディングに挑戦しています。

現在、支援総額は150万円ほどで、目標とする300万円への挑戦が続いています。

クラウドファンディングは本日6月30日までの実施です。

北陸復興支援イベント概要

クラウドファンディングはコチラ :https://camp-fire.jp/projects/952012/view?utm_campaign=cp_sp_share_c_msg_projects_show

名称 北陸復興こども音楽キャラバン＆発達支援講演会

主催 復興支援イベント実行委員会

後援 富山県/富山市/富山市教育委員会/石川県/金沢市/福井県/鯖江市/鯖江市教育委員会

協賛 10年後に小学校を創ろうプロジェクト/永佐化工株式会社

URL https://revival-event.com/

対象 音楽キャラバン：地元の小学生と保護者

発達支援講演会：地元の教員（小・中・高・特支）

費用 無料

会場 7/30 （木） 富山市オーバード・ホール（中ホール）

7/31 （金） 金沢市アートホール

８/１ （土） 福井市フェニックス・プラザ（小ホール）

時間 音楽キャラバン 13:00開場 13:30開演 15:00終了

発達支援講演会 16:30開場 17:00開演 18:30終了

復興支援イベントX :https://x.com/revivalevent26復興支援イベントInstagram :https://www.instagram.com/revival_event_2026/10年後に小学校を創ろうプロジェクトHP :https://cmenta-school.com/home