ウェルネスブランド「roun（ラウン）」より自然な発汗を妨げず、植物の力で汗ばむ瞬間をリフレッシュする「マヌカ デオバーム」が新発売

株式会社Leep

株式会社Leep（本社：東京都港区）は、植物由来成分でからだの波をととのえるウェルネスブランド「roun（ラウン）」より、自然な発汗を妨げずに汗ばむ瞬間をリフレッシュする、ナチュラル処方の「マヌカ デオバーム」を新発売いたします。

ニュージーランド産マヌカオイルを主役に、カキタンニン・ルイボスエキスなどの植物由来成分を配合。アルミニウム・アルコール・合成殺菌剤を使用しないナチュラル処方で、毎日心地よく使えるデオバームに仕上げました。メントールのすっきりとした清涼感と、マヌカ・ティートリー・ユーカリのナチュラルな香りが、汗ばむ瞬間をリフレッシュさせます。

商品概要

マヌカ デオバーム

価格：3,300円（税込）

容量：20g

汗を止めずに、心地よく。

ナチュラル処方のデオバーム

自然な発汗は抑えず、植物の力で汗ばむ瞬間をリフレッシュ。軽やかな気分で一日を過ごせるデオバームです。

ひと塗りで感じるメントールのすっきりとした清涼感と、マヌカ・ユーカリ由来のナチュラルな香りが肌に自然になじみ、べたつきを感じにくいさらりとした仕上がりをお届けします。手を汚さずに使えるスティックタイプで、コンパクトなサイズはジムやランニング、アウトドア、旅先まで幅広いシーンに対応します。

こんな時におすすめ

・汗をかくアクティブシーンに

・外出先でリフレッシュしたい時に

・肌にやさしい成分で毎日ケアしたい時に

詳細を見る :https://rounwellness.com/shop/products/deo-balm-roun

製品特徴

マヌカオイルが叶える、自然な清潔感

ニュージーランドの厳しい自然環境で育つマヌカ。その力を凝縮したマヌカオイルを主役に、カキタンニンやルイボスなどの植物由来成分を組み合わせました。肌を爽やかに保ちながら、毎日のアクティブな時間に寄り添います。

毎日使いたくなるナチュラル処方

アルミニウム、アルコール、合成殺菌剤は不使用。植物の力を生かしたシンプルな処方で、毎日心地よく使えるデオバームに仕上げました。植物由来成分を主体としたシンプルな処方です。

外出先でも手軽にからだリフレッシュ

手を汚さずに使えるスティックタイプ。持ち運びしやすいコンパクトなサイズで、ジムやランニング、アウトドア、旅先まで幅広いシーンに寄り添います。

こだわりの配合成分

マヌカオイル

ニュージーランドで重宝されてきた植物から抽出。整肌成分として知られるマヌカオイルを主役に配合。自然な発汗を妨げないナチュラルなケアを叶えます。

ルイボスエキス

南アフリカの限られた山脈地帯でのみ自生する、強い生命力を持った植物。フラボノイドやミネラルを豊富に含みます。摩擦や外的刺激を受けやすい肌を健やかに整え、コンディションを維持します。

カキタンニン

古くから日本人の生活に深く根ざしてきた柿の渋み成分。植物性タンニンを豊富に含み、肌をすこやかに整えます。

自然な精油の香り

マヌカ由来のグリーンを感じる清々しい香りをベースに、ティートリーやユーカリをブレンド。すっきりとした清涼感とともに、清潔感のある香りに仕上げました。

ティーツリー

清々しい香りをもつティートリーは、オーストラリアの自然に自生する植物。肌をすこやかに整えながら、すっきりとした印象をもたらします。

ユーカリ

オーストラリアに自生するユーカリ由来の精油を配合。シャープな清涼感のある香りが、汗ばむ季節の気分をリフレッシュします。

HOW TO USE

汗ばむ部分や気になる箇所に、スティックを直接塗布してください。

手を汚さずに使えるため、外出前や外出先でもスマートにケアできます。

朝の使用はもちろん、汗ばむタイミングやリフレッシュしたいときにもお使いいただけます。

ABOUT roun

roun(ラウン)は、"からだの波をととのえる"をコンセプトとしたウェルネスブランドです。厳選された植物由来成分を効果的に配合した アイテムを通じて、日常のあらゆる瞬間に寄り添い、本来の健やかなリズムへと整えます。

ブランドストーリー：https://rounwellness.com/shop/pages/about

公式ブランドHP：https://rounwellness.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/roun_cbd/

会社概要

社名：株式会社Leep

設立：2020年8月

所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門2-10-1

会社HP：https://leep.jp/