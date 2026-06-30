イグニション・ポイント、AIエージェントを用いた新規事業開発変革サービス 『IXP VECTOR』を提供開始

イグニション・ポイント株式会社

イグニション・ポイント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：末宗喬文、以下「イグニション・ポイント」）は、AIエージェントを用いた新規事業開発変革サービス『IXP VECTOR』*1の提供を開始します。本サービスは、新規事業推進に課題を抱える企業に向けて、事業推進の各段階における検討や審査を、当社の新規事業知見をインプットしたAIエージェントと新規事業開発コンサルタントが包括的に支援するものです。本サービスにより、新規事業開発における意思決定の迅速化と事業創出力の向上を実現します。

■ 背景：新規事業開発の取り組み拡大と停滞要因

昨今、激変する市場環境における持続的な成長やイノベーション創出に向け、新規事業開発へ取り組む動きが急速に広がっています。しかし、アイディエーション後の事業構想からPoC、その後のリリースや事業スケールに至るまでの各フェーズにおける検討の停滞や事業化率の低さが課題となっています。これは、事業案構築着手後の検討精度や、既存事業側と新規事業側における評価観点のギャップなど、アイディエーション後の社内推進・合意形成の各所で発生する複雑な要因によるものです。

イグニション・ポイントは、これらの課題を打破するため、Strategy & Innovationユニットを中心とした新規事業知見を構造化し、AIエージェントとして実装。AIとコンサルタントの組み合わせにより、新規事業開発プロセスを再定義する新サービス『IXP VECTOR』を構築しました。

■ サービス概要：特化型AIエージェントとコンサルタントによる新規事業開発プロセス変革

『IXP VECTOR』は、社内に散在する既存の検討資料をインプットすることで、AIエージェントによる客観評価・論点抽出・仮説構築と、当社コンサルタントの実務知見や個別対応力を融合し、新規事業開発を強力に推進するサービスです。

本サービスは、コンサル知見×AIで企業変革を支援する特化型プラットフォーム『Intelligent Transformation Platform (IXP)』*2における「新規事業開発 / PdM（プロダクトマネジメント）領域」のパッケージとして展開されます。

【『IXP VECTOR』の主な機能・特徴】

1. 現在地の客観的可視化

入力資料をAIが解析し、導入企業或いは当社独自のステージゲート基準に沿って、現在地を評価。既存事業側と新規事業側の双方が納得できる、客観的な評価を即時に可視化します。

資料の入力形式は、PPT、Excel、PDF、txt等のファイルアップロードや、テキストなどに幅広く対応しています。

2. 自律型ネクストアクション指南

現状を踏まえ、次に進めるべきタスクや回答仮説をAIが能動的に提示。アドバイスのレベルは、サポートの強さと人材育成の兼ね合いなどのご希望を踏まえ、柔軟にカスタマイズ可能です。

3. CXO/審査員シミュレーション

経営層や審査員が重視しうる観点を踏まえた想定質問を生成。「千本ノック」を通じロジックの穴を埋め、管理者（事務局）と担当者間の差戻し・修正のラリー工数も大幅に低減します。

また、新任評価者の経験不足を補うスキル補填策としてもご活用いただけます。

4. AI×コンサルタントによる柔軟なハイブリッド伴走

AIによる24時間365日のリアルタイム情報整理・評価に加え、個社事情に応じた具体検討や、社内の合意形成戦略検討を、当社のコンサルタントが伴走。ステージゲート基準の新規作成や見直しも、ご支援可能です。

5. エンタープライズ基準のセキュアな環境

エンタープライズ利用を前提としたセキュアな環境を提供。入力データはAI学習に二次利用せず、セキュリティ要件に応じた柔軟な環境配置（SaaS/個社特有環境）が可能です。

■ 今後の展望

『IXP VECTOR』の活用により、新規事業開発における推進や管理の効率や、検討や評価精度の飛躍的な向上が期待されます。

イグニション・ポイントは、本サービスを通じ幅広い業界における新規事業開発の精度や効率を向上することで、社会全体の「ゆたかさ」の創造に貢献してまいります。

*1 「IXP」は現在商標登録出願中です。また、「IXP VECTOR」は現在商標登録出願準備中です。いずれも無断での使用・複製を禁じます。

*2 2026年3月31日発表: イグニション・ポイント、コンサル知見×AIで企業変革を支援する『IXP』を提供開始 ～新規事業・M&A・R&D・HR・PMの5領域で、コンサル知見を組み込んだ特化型AIによる事業変革を実現～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000174.000012744.html

■ イグニション・ポイント株式会社について

所 在 地： 東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー8F

設 立： 2014年6月4日

代 表 者： 末宗 喬文

事業内容：

コンサルティング事業： 新規事業やDXを中心としたコンサルティング

イノベーション事業： 企業・アカデミア・行政と連携した新事業創発

インベストメント事業： スタートアップ投資と投資先の成長支援

URL： https://www.ignitionpoint-inc.com

【本件に関するお問い合わせ先】

イグニション・ポイント株式会社 担当：高橋 悠・吉崎 昂・金井 智彦

Email： info@ignitionpoint-inc.com