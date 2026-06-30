十勝初※ 温泉利用が障がい福祉支援につながる「U湯温泉 宅配プロジェクト」始動

特定非営利活動法人U-mitte

ひまわり温泉（北海道帯広市）とNPO法人U-mitte（北海道帯広市）は、十勝地域における新たな地域共生の取り組みとして、「U湯(ゆーゆー)温泉 宅配プロジェクト」を開始いたしました。

本プロジェクトは、ひまわり温泉の源泉100％モール温泉をご自宅や施設へお届けし、その利用料金の一部を重症心身障がい児者支援活動へ寄付する取り組みです。

※当団体調べ（2026年6月現在）

十勝管内において「温泉宅配サービスの利用が障がい福祉支援へ直接つながる仕組み」としては初の取り組みとなります。

温泉へ行きたくても行けない人がいる

ひまわり温泉のキャラクター：ひまわり坊やと、U-mitteのキャラクター：プエオ

十勝には、温泉を楽しみたい気持ちがありながらも、さまざまな事情で外出が難しい方々がいます。

医療的ケアが必要なお子さま。

重症心身障がい児者の方々。

介護が必要な高齢者。

日々介護や見守りを担うご家族。

また、小さなお子さまを育てるご家庭にとっても、温泉施設への外出は決して簡単ではありません。

「温泉に入りたい。」

そんな当たり前の願いを叶えたい。

そして、温泉を通じて地域の支え合いを広げたい。

その想いから誕生したのが、「U湯温泉 宅配プロジェクト」です。

ご自宅のお風呂が“十勝のモール温泉”に

本サービスでは、ひまわり温泉の源泉100％モール温泉をご自宅や施設へお届けします。

植物由来の有機物を豊富に含み、「美人の湯」としても知られる十勝自慢のモール温泉。

そのやわらかな湯ざわりと温もりを、ご自宅のお風呂でお楽しみいただけます。

外出が難しい方も。

障がいのあるお子さまも。

高齢のご家族も。

赤ちゃんからおじいちゃん、おばあちゃんまで。

家族みんなで本物の温泉時間を共有できます。

温泉利用が福祉支援につながる新しい仕組み

U湯温泉宅配プロジェクトの大きな特徴は、「利用すること自体が地域福祉支援になる」ことです。

宅配料金の一部は、NPO法人U-mitteの活動志金として活用されます。

U-mitteは、

「どんなに障がいが重くても、地域で当たり前に暮らせる社会」

の実現を目指し活動しています。

現在は「いけプロ＠とかち」を推進し、重症心身障がい児者とその家族が安心して過ごせる地域拠点づくりを進めています。

この拠点では、

・家族のレスパイト（休息支援）

・緊急時の受け入れ

・宿泊機能の整備

・地域交流の場づくり

などを計画しています。

皆さまの温泉利用が、障がい児者と家族の未来を支える力になります。

地域共栄と地域共生をつなぐ挑戦

ひまわり温泉が大切にしている理念は「地域共栄」。

NPO法人U-mitteが目指している理念は「地域共生」。

一見異なる分野に見える温泉事業と福祉活動ですが、その根底には、

「誰もが安心して暮らせる地域をつくりたい」

という共通の想いがあります。

温泉を楽しむことが誰かの支えになる。

癒やしの時間が地域の未来につながる。

U湯温泉宅配プロジェクトは、十勝だからこそ実現できた新しい地域共生モデルです。

https://prtimes.jp/a/?f=d142872-11-3a1df451f575a4c1c5230124be4cb6ff.pdf

ひまわり温泉 沢本美咲支配人のコメント

ひまわり温泉の湯船にアヒルを浮かべる沢本支配人

「温泉には人を笑顔にする力があります。

外出が難しい方にも、十勝が誇るモール温泉を楽しんでいただきたい。

そしてその利用が、障がい児者とご家族への支援につながる。

地域の皆さまと一緒に、この温かな循環を広げていきたいと思っています。」

NPO法人U-mitte 本間多香美代表のコメント

NPO法人U-mitte 本間代表

『温泉に入りたい』という当たり前の願いが、障がいや医療的ケアを理由に叶わないことがあります。今回、ひまわり温泉さんのお力で、ご自宅で本物のモール温泉を楽しめる時間をお届けできることを嬉しく思います。皆さまが温泉を楽しむことが、そのまま障がいのある子どもたちとご家族を支える力になります。そしていつか、『いけプロ＠とかち』の拠点が形になったら、その湯舟にひまわり温泉さんのお湯を運んでいただける日を楽しみにしています。癒やしの時間を通じて、『どんなに障がいが重くても、地域で当たり前に暮らせる社会』へ。地域の皆さまと一緒に歩んでいきたいと思います。

温泉がつなぐ、地域の未来。

あなたの一湯が、

笑顔と安心につながります。

サービス概要

【サービス名】

U湯(ゆーゆー)温泉 宅配プロジェクト

【内容】

ひまわり温泉 源泉100％モール温泉宅配サービス

【料金】

1回 3,500円（税込）※交通費別途(帯広市内無料)

【対象】

個人宅

【対応エリア】

十勝管内 ※詳細エリアはお問い合わせください

【寄付先】

NPO法人U-mitte

【お届け方法】

ひまわり温泉の専用設備によりご自宅へ温泉を配送します。

※設置環境に応じて対応いたします

お申し込みはこちら

モール温泉を、ご自宅までお届けする流れ

温泉宅配申込フォーム(https://forms.gle/YmuPWxknjiM5XQ8g9)

お問い合わせ

ひまわり温泉 宅配温泉

担当：沢本 美咲 支配人

TEL：0155-48-4238

Mail：himawari.jomen@outlook.com

住所：〒080-0011 北海道帯広市西1条南11丁目19

NPO法人U-mitte

担当：本間 多香美 代表

TEL : 0155‐29‐3067

Mail : info@u-mitte.jp

住所：〒080-0015 帯広市西5条南41丁目1‐10

関連情報

【ひまわり温泉 公式Instagram】

https://www.instagram.com/himawari_onsen

【NPO法人U-mitte 公式サイト】

https://u-mitte.jp

【NPO法人U-mitte 公式Instagram】

https://www.instagram.com/pueo.kids

【いけプロ＠とかち】

https://share.google/B8F6oZml2pwpKaMu2