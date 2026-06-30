トヨタ・モビリティ基金、ミシュラン財団、ツーリズム＆ハンディキャップスと協働し、フランス・ヴィシー市でバリアフリー移動を支援する「My Easy Access」を展開

一般財団法人トヨタ・モビリティ基金

一般財団法人トヨタ・モビリティ基金（理事長：豊田章男、Toyota Mobility Foundation、以下「TMF」）は、フランスのミシュラン財団（※１）およびツーリズム＆ハンディキャップス（※２）と連携し、この度、フランス・ヴィシー市において、誰もが安心して移動できるまちづくりを支援する「My Easy Access」を展開しました。

「My Easy Access」は、障害のある方、高齢者、子ども連れの家族などが、訪問先のアクセシビリティや移動経路を事前に確認し、安心して自立的に外出できるよう支援するプラットフォームです。移動ナビゲーションアプリ、ポータルサイト、市街地マップが提供されており、段差の少ない経路、路面状況、勾配、横断のしやすさなど、ユーザーのニーズに合わせた移動情報を提供します。

＜My Easy Access提供内容＞

TMF、ミシュラン財団、ツーリズム＆ハンディキャップスの三者は、2025年10月に協力覚書を締結し、誰もが安心して移動し、地域や観光を楽しめる社会の実現を目指し、「My Easy Access」の開発の実証を、フランス・マルセイユ市にて協働で進めてきました。

今回、ヴィシー市は、マルセイユ市に続く2番目の展開都市であり、これまでのルート検索機能に加え、新たにターンバイターンのナビゲーション機能(※3)を追加しました。今後は、市が運営主体となって利用促進と地域への定着を図ります。

なお、TMFは本連携を通じて、2026年度中にフランス国内の他3都市へ展開することを計画しています。各都市での導入・運用を通じて地域ごとの移動課題や利用者ニーズを把握し、得られた知見を今後のサービス改善に活かすことで、より多くの都市で活用できるインクルーシブなモビリティ・プラットフォームへと発展させていきます。

関連リンク・参考資料

※1 ミシュラン財団：

ミシュラングループの社会貢献活動を担う財団であり、持続可能なモビリティや地域社会の発展、インクルーシブな社会づくりを支援する非営利組織です。https://fondation.michelin.com/en

※2 ツーリズム＆ハンディキャップス：

フランスにおける観光アクセシビリティの推進団体であり、障害者が安心して利用できる観光環境の整備や認証制度の運営を担う非営利組織です。https://tourisme-handicaps.org/

※3 ターンバイターンナビゲーション：

利用者の現在地に合わせて、曲がるタイミングや進行方向を段階的に案内し、目的地まで迷わず移動できるよう支援する機能。

My Easy Accessポータルサイト：

移動が困難な方や障害のある方向けの観光ポータルサイト。観光スポット、宿泊施設、レストラン、アクティビティ等の情報を掲載。https://my-easy-access.com/

トヨタ自動車は創業以来、お客様、ビジネスパートナー、従業員、そして地域社会等、全てのステークホルダーを尊重しながら、自動車を通じた豊かな社会づくりを目指して事業活動を行なっています。そして、より公益的な活動を行うことを目的に、2014年8月、TMFを設立しました。 TMFでは、モビリティを通じた豊かな社会づくりへの貢献に向けて、世界中で移動課題への対応をはじめとした幅広いプロジェクトに取り組んでいます。