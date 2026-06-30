ダイタン商事株式会社（本社：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階、代表：丹有樹）が運営する立ち食いそばチェーン「名代 富士そば」は、公式通販サイトで汗ばむ季節に向けて、ドライスムース リサイクルポリエステルのオリジナルTシャツとショーツを6月30日（火）から販売開始します。

ドライスムースTシャツ＆ショーツの企画背景

公式通販サイトではコットン100％のオリジナルTシャツを15種のデザインで充実したラインナップを揃えています。2026年に入り、新たに春色カラーも加わり、季節に合わせた装いを選べるようになりました。そこで、夏に向けてドライスムース リサイクルポリエステル素材のTシャツ、ショーツを人気の3デザインで企画しました。吸水速乾性・UVカット・透けにくい特徴を持つこの素材は、汗ばむ季節でも肌ざわりよく快適に着用できます。光沢のある見た目もコットンとは異なる風合いで、お客様のワードローブに新たに加えていただけます。

ドライスムース リサイクルポリエステル 「Tシャツ」

定番のTシャツを4.4オンスのドライスムース素材でつくりました。 【デザイン】 名代富士山そばロゴ、帆前掛け風、名代富士しば の3種類 【カラー】 ホワイト、ネイビー、スモーキーイエロー、グレイッシュピンク、グレイッシュパープルの5色 【特徴】 ー首もとは共生地仕様のコスパッチ仕上げで強度をアップ。 ー袖口・裾口は2本針始末で堅牢に仕立てています。

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ドライスムース リサイクルポリエステル 「ショーツ」

夏用の新アイテム、4.4オンスのドライスムース素材のショーツです。 【デザイン】 名代富士山そばロゴ、帆前掛け風、名代富士しば の3種類 【カラー】 ネイビー、グレイッシュパープル、グレイッシュブルー の3色 【特徴】 ーウエストは調節可能な平ひも付きで、両サイドにはスラッシュポケットを搭載。 ー股下にはマチを設け、可動域もしっかり確保。 ー裾口は2本針始末で堅牢に仕立てています。 ーTシャツとのセットアップもおすすめです。

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名代 富士そば公式SNS X(Twitter)： https://x.com/fujisobar/ Facebook： https://www.facebook.com/fujisoba/ #富士そば

【会社概要】 名称：ダイタン商事 所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階 設立：2023年4月24日 事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業 URL：https://fujisoba.co.jp/