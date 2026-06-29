【ルイ・ヴィトン】スーパーラッキーデーに向けてエレガントな新作ウィメンズウォレットを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

2026年7月19日(日)は天赦日、一粒万倍日、大安が重なる最強開運日。

この特別な日に向けて、幸運と新たなはじまりを迎える多彩なアイテムを展開。チャームや鮮やかなカラーパレットで彩られた、日本限定モデルを含む新作ウォレットの中から特別な一品を見つけてみてはいかがでしょうか。

今シーズンならではのミンティの色合いでアップデートされた「ポルトフォイユ・イリス XS」。モノグラム・パターンをパーフォレーションで施したマヒナ・レザーに、上品なゴールドカラーのパーツをあしらいました。開くとコントラストを描くピンクのライニングが現れ、紙幣と小銭を安全に収納できる2つのポケットと4つのカードスロットを備えています。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・イリス XS

価格：125,400円

素材：パーフォレーションを施したマヒナ・カーフレザー

サイズ：W 9.8 x H 7.8 x D 1 cm

パーフォレーションを施したアイコニックなマヒナ・レザーをリリーホワイトの色合いで仕上げた「ジッピー・ウォレット」が登場。コントラストを描くブルーのライニングが施され、小銭やカード、紙幣を安全に収納できる充分なスペースを備えています。ゴールドカラーのファスナー引き手がエレガントな仕上げのアクセントに。

製品名：日本限定 ジッピー・ウォレット

価格：203,500円

素材：パーフォレーションを施したマヒナ・カーフレザー

サイズ：W 19.5 x H 10.5 x D 2.5 cm

コントラストを描くペイントで縁取り、バイカラーの色合いに仕上げた「ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ」。メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーを使用し、ルイ・ヴィトンのマスコット ルーを象ったプレイフルなスナップボタンとレザーのファスナー引き手がデザインを引き立てます。小銭や紙幣、カードを収納できる複数のポケットとスロットを備え、愛らしいモチーフが内側に刻印された嬉しいサプライズも。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ

価格：122,100円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 12 x H 9.5 x D 2.5 cm

プレイフルにアップデートされた「ポルトフォイユ・クレア」。パステルカラーのモノグラム・アンプラント レザーに、今回のコレクションならではの魅力を放つ、エナメル仕上げのモノグラム・フラワーで片目を彩られたメゾンのマスコット ルーのチャームをあしらいました。コントラストを描くペイントで縁取り、内側には刻印されたルーが覗く、スペシャルなデザイン。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・クレア

価格：155,100円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 11.5 x H 8.5 x D 3.5 cm

アイコニックなモノグラム・アンプラント レザーに、メゾンのマスコット ルーの遊び心溢れるチャームが特徴的な「ポルトフォイユ・リサ」が登場。小ぶりなバッグやクラッチにもすっきりと収まるコンパクトなデザインに、コントラストを描くペイント仕上げのエッジとバイカラーが洗練された印象を添え、内側には愛らしいルーのモチーフが刻印されています。内装には小銭や紙幣を整理できる複数のポケットに加え、4つのカードスロットを備えています。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・リサ

価格：130,900円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 11.5 x H 9 x D 1.5 cm

メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーをフレッシュなミンティカラーで再解釈した、「ポルトフォイユ・サラ」。開くと、ファスナー式ポケットにあしらわれたストライプのディテールが映えるコントラストを効かせたライニングが現れます。エナメル仕上げのSロックスタイルの留め具とLV フラワーのチャームを配したファスナー引き手が、ジュエリーのような魅力をプラス。ゆとりある内装には、紙幣用のフラットポケットをはじめとする2つの大きめのコンパートメントと16のカードスロットを備えています。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・サラ

価格：160,600円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 19 x H 10.5 x D 2 cm

エレガントなリリーホワイトで彩られた「ポルトフォイユ・カプシーヌ タイニー」が登場。トリヨンレザーを使用し、内装にはコントラストを描くブルーのライニングを施しました。スナップボタンの開閉部を巧みに隠すLV イニシャルや、小銭や紙幣を収納する複数のポケットと4つのカードスロットを備えています。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・カプシーヌ タイニー

価格：145,200円

素材：トリヨンレザー

サイズ：W 10.7 x H 8.5 x D 2.8 cm

フレッシュなミンティの色合いで再解釈された「ポルトフォイユ・カプシーヌ」が登場。トリヨンレザーにコントラストを描くピンクのレザーライニングを施し、ゴールドカラーのスナップボタンを隠すようにシグネチャーのLV イニシャルを配しました。複数のポケットとカードスロットを備えた機能的なデザイン。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・カプシーヌ

価格：220,000円

素材：トリヨンレザー

サイズ：W 20 x H 11 x D 2.5 cm

フラップを開くと、ストライプのディテールが現れる、今シーズンならではのバイカラーで再解釈したコインパース「ポルトモネ・ロザリ」。モノグラム・アンプラント レザーを使用したコンパクトなデザインは、見た目以上の収納力を備え、アイコニックなSロックスタイルの留め具とLV フラワーのチャームをあしらった装飾的なファスナー引き手がアクセントをプラス。コントラストカラーで彩られたエッジと、ゴールドカラーのスナップボタンで仕上げました。

製品名：ポルトモネ・ロザリ

価格：95,700円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 11 x H 8 x D 2.5 cm

バイカラーの色合いや内側に施されたプリントのディテールでアップデートされた、今シーズンならではの「ポルトフォイユ・リサ」が登場。シグネチャーであるモノグラム・アンプラント レザーにコントラストカラーでエッジを彩り、ファスナー引き手にはアイコニックなSロックスタイルの留め具とモノグラム・フラワーチャームをあしらい、モダンな仕上がりに。コンパクトなデザインでありながらも、紙幣や小銭を収める複数のポケットと4つのカードスロットを備えています。

製品名：ポルトフォイユ・リサ

価格：130,900円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 11.5 x H 9 x D 1.5 cm

プレイフルな魅力を放つ「ジッピー・ウォレット」が登場。メゾンのアイコニックなモノグラム・アンプラント レザーを使用し、エナメル仕上げのミニチャームをファスナー引き手にあしらいました。開くとコントラストを効かせたライニングが現れが現れます。

製品名：日本限定 ジッピー・ウォレット

価格：179,300円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 19.5 x H 10.5 x D 2.5 cm

洗練されたツートーンカラーで彩られた「ポケットウォレット・LV チャーム」が登場。メゾンのアイコニックな伝統をモダンに再解釈。モノグラム・キャンバスを使用し、開くと今シーズンらしい色合いで仕上げたコントラストを描くストライプのディテールが現れます。カード類をしっかりと収納できる5つのスロットを備えたエレガントなデザインで、エナメル仕上げのSロックスタイルの留め具やLV フラワーなど、2つのゴールドカラーのチャーム付きファスナー引き手があしらわれています。

製品名：ポケットウォレット・LV チャーム

価格：117,700円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 9 x H 11 x D 2.5 cm

卓越したクラフツマンシップに、モダンなディテールを融合させた「ポルトフォイユ・ノア コンパクト」に新色が登場。メゾンを象徴するモノグラム・キャンバスを使用し、開くと、サンフラワーイエローのライニングと、コントラストカラーのストライプをあしらった折り畳み式ポケットが現れるデザイン。アイコニックなSロックスタイルの留め具とLV フラワーのチャームを配した装飾的なファスナー引き手をはじめとするゴールドカラーの金具がアクセントをプラス。6つのカードスロットを備えています。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・ノア コンパクト

価格：102,300円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 11 x H 8.5 x D 1.5 cm

新作ウィメンズウォレットは、ルイ・ヴィトン公式サイトにて先行予約承り中、7月3日発売予定です。

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。