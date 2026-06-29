【ものづくりワールド東京】Prusa× 日本製高機能材「KARAKSA-F」を展示

有限会社名古屋工芸

有限会社名古屋工芸（本社：名古屋市中川区 代表取締役：岡田知樹 以下：名古屋工芸）は、2026年7月1日～3日に開催される「第38回 ものづくりワールド東京」において、Prusa Research（チェコ共和国）との共同出展を行います。

今回のブースでは、世界で高い評価を受けている最新3Dプリンター「PRUSA COREONE」と、旭化成株式会社製PA/CNFフィラメント「KARAKSA-F」を中心に、高機能材料の性能を活かす3Dプリント環境をご紹介します。

日本製高機能材「KARAKSA-F」

旭化成株式会社のセルロースナノファイバー（CNF）技術から生まれた高機能フィラメント

高強度・高耐熱・低反りを特長とし、治具や保守部品、ドローンやロボット部品など実用用途への採用が広がっております。

●層密着による高強度

セルロースナノファイバーの持つ特性によりプリントをする際、瞬時に高流動となります。

その効果により、従来には無い高強度で造形を可能とします。

層接着強度の比較

●高品質ナイロン仕様により高耐熱

耐熱温度は一般販売されるエンプラ材の中でもトップクラスとなり、170-180℃での使用が可能です。

※表記内容は市販のフィラメント材の物性値との参考比較となります。

荷重たわみ音頭0.45Mpa の際の耐熱温度

公式Webサイト：KARAKSA(TM)-F｜旭化成株式会社(https://www.asahi-kasei.co.jp/karaksa/)

高機能材の造形にも適したPrusa最新機器

本展示では、KARAKSA-FとPRUSAの最新機器を組み合わせ、高機能材料をより実用的に活用するための3Dプリント環境をご紹介します。

Prusa最新機種「CORE One +／CORE One L」

密閉型チャンバーにより庫内温度を安定して保ち、高温での造形が求められる材料にも対応可能です。

高機能材料の造形にも対応する安定した造形環境を実現し、試作から実使用部品まで幅広い用途を支えます。

プリントサイズ300×300×330 mm 大型プリントが可能最大8ヘッド、異種材造形機能のアップグレードも可能安定造形につながる「Prusa USS Drybox」

吸湿しやすい材料を乾燥状態で保管・供給できる材料乾燥システム。

フィラメントを乾燥状態で保管しながらプリントできるため、吸湿性の高いエンジニアリングプラスチックでも安定した造形品質を実現します。

シリコンを直接造形する最新3Dプリント技術「Silicone Printing Toolhead」

シリコンヘッドシリコン造形の様子

従来の樹脂造形では難しかった柔軟部品の直接造形を可能にし、ガスケットやパッキンなどの試作・製造工程を大きく変える可能性を持つ新技術です。樹脂だけでなく、シリコン材料による造形という新しい選択肢を、実機やサンプルを通してご紹介します。

公式Webサイト：Original Prusa XL - Silicone Printing Toolhead | Josef Prusa による Original Prusa 3Dプリンター(https://www.prusa3d.com/ja/product/original-prusa-xl-silicone-printing-toolhead/)

展示会概要

展示会名：第38回 ものづくりワールド東京

会期：2026年7月1日（水）～3日（金）

会場：東京ビッグサイト

ブース：西2ホール W10-94

出展社：Prusa Research a.s. / 有限会社名古屋工芸

ホームページ：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

〇有限会社名古屋工芸について

有限会社名古屋工芸は、節句人形工芸品の資材製造・加工・卸売を本業として、創業37年を迎えました。特に五月人形の繊維関連資材（縅、組紐、房）においては、業界トップクラスのシェアを有しています。これまで培ってきた伝統工芸の価値を大切に守りながら、一方で新たな技術革新にも果敢に挑戦し、日々お客様の声に耳を傾けてまいりました。

伝統の技術に、次の時代のものづくりを重ねる。その挑戦のひとつが、MIRROR FARMです。

【HP 有限会社名古屋工芸｜工芸品製造加工卸売から3Dプリンターまで(https://nagoyakogei.jp/)】

【MIRROR FARM 3Dプリント量産ならMIRROR FARM｜100台超の3Dプリントファーム(https://mirrorfarm.nagoyakogei.jp/)】

【本件に関する報道関係者へ、お問合せ先は下記へお願いいたします。】

有限会社名古屋工芸 先進工芸事業部 担当：岡田

電話：050-3562-8502 メールアドレス：info@senju-3d.jp