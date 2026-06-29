【AIの本質を30分で体系化】生成AIの潮流と最新ニュースを“点から線へ”整理するセミナーを7/30開催＜イプロスAI 2026 夏＞

株式会社イプロス

生成AIの活用が急速に広がる一方で、多くの企業が同じ壁に直面しています。

「AIは気になるが、何から理解すればよいのか分からない」、「ニュースは増えているが、自社にどう関係するのか判断できない」、「結局、AIで会社はどう強くなるのか整理できない」。

情報があふれるほど、“理解の格差”が広がりつつあります。そんな中、生成AIの潮流と実践知を体系的に整理し、ビジネスに落とし込む視点を得られる講演が、「イプロスAI 2026 夏」にて開催されます。

株式会社イプロスは、2026年7月30日（木）、一般社団法人 Generative AI Japan 業務執行理事 兼 事務局長／専修大学 経営学部 准教授 國吉啓介氏による2つの特別講演を開催します。

本セッションでは、生成AIの全体像から最新トレンドの読み解き方までを、初心者にもわかりやすく体系的に解説。単なるツール解説ではなく、「AIで会社をどう強くするのか」という本質的な問いに向き合いながら、実務につながる視点を提示します。また、Generative AI Japanが主催する「生成AI大賞」の受賞事例を通じて、AIが生み出す新しいビジネス価値や社会実装の実態も紹介。さらに、日々のAIニュースの重要ポイントを整理し、「結局、自社は何をすべきか」を導き出す思考フレームを提示します。

■ セミナー概要

◆講師：國吉 啓介 氏

一般社団法人 Generative AI Japan 業務執行理事 兼 事務局長

専修大学 経営学部 准教授

◆知識ゼロからわかるAIの潮流！そもそも「AIを使って会社を強くする」ってどういうこと？

日時：2026年7月30日（木）10:40～11:10

会場：有明GYM-EX（ジメックス） C会場

セミナーの詳細はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-c-1/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260629_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button1&rg_src=20260629_iprosai2026summer_prpress

◆最新AIニュースを分かりやすく解説！「結局、自社は何をすべきか？」が見えてくる30分

日時：2026年7月30日（木）11:40～12:10

会場：有明GYM-EX（ジメックス） C会場

■ 講師プロフィール

セミナーの詳細はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-c-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260629_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button2&rg_src=20260629_iprosai2026summer_prpress國吉 啓介 氏

データ利活用によるDX推進を、主に教育・介護事業領域にて従事。生成AIを社会実装し、社会課題解決につなげるためには、多くの企業・団体と連携し、共に課題を解決していける枠組みが必要と感じ、一般社団法人Generative AI Japanの設立に参画。データやAIを価値につなげるための方法論づくりや人材育成活動に従事

■ 本講演の見どころ

◆生成AIの「全体像」と「今の位置」を初心者でも理解できる形で整理

◆生成AI大賞の事例から“AIの本当の使いどころ”を学べる

◆AIニュースを単なる情報ではなく「意思決定材料」として読み解く視点を獲得

◆AI活用を“点”ではなく“線”で捉える思考フレームを習得

■ 本講演はこんな方におすすめ

■ 「イプロスAI 2026 夏」について

- 生成AIの全体像を基礎から理解したい方- AIニュースをビジネス判断に活かしたい方- AI活用の方向性を整理したい経営・企画担当者- DX推進・AI導入の初期フェーズにある企業- 「AIで何ができるのか」を体系的に理解したい方

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。

会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。

さらに、業界を代表する有識者・企業による専門セミナーも多数開催し、AI活用の最新トレンドから実践事例まで幅広く学べるイベントです。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/177_1_85bbbcfde588a1436a54ce54cb23837c.jpg?v=202606300951 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/