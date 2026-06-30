株式会社グラマラスフード(本社：京都府京都市、代表取締役社長：大橋 昌隆)が運営する、京都を代表するカジュアルイタリアン「ダニエルズ(Daniel's)」は、2026年7月1日(水)より、旬のフルーツをふんだんに使用した夏季限定の特別企画『フルーツフェスタ』を各店舗(※一部店舗を除く)にて開催いたします。









■企画の背景・コンセプト

今年の夏は、ダニエルズ自慢の本格イタリアンと「旬のフルーツ」を掛け合わせた、見た目にも涼やかで華やかな特別メニューをご用意しました。

長年愛され続けている自家製生パスタをさっぱりと味わえる「生ハムといちご マスカルポーネの冷製生パスタ」をはじめ、とろける食感がたまらない「ブッラータチーズと生ハム＆ぶどう」など、フルーツの甘酸っぱさとイタリアンの塩味やコクが絶妙なマリアージュを奏でる自信作が揃います。

ご家族やご友人とのランチ・ディナーはもちろん、思わず写真に収めたくなる色鮮やかな一皿は、夏の女子会やデートにもぴったりです。





生ハムといちご マスカルポーネの冷製生パスタ





●生ハムといちご マスカルポーネの冷製生パスタ

価格：1,980円(税込 2,178円)

生ハムの程よい塩味とマスカルポーネのなめらかなコク、そしていちごの甘酸っぱさが口いっぱいに広がる新感覚の一皿。京小麦を使用したダニエルズ特製のもちもち生パスタは、冷製にすることでより一層のコシと喉越しをお楽しみいただけます。





ブッラータチーズと生ハム＆ぶどう





●ブッラータチーズと生ハム＆ぶどう

価格：2,480円(税込 2,728円)

新鮮でミルキーなブッラータチーズにナイフを入れると、中からとろりとしたクリームが溢れ出します。瑞々しいぶどうの果汁と、生ハムの旨味が絡み合う、ワインのお供にも最適な絶品前菜です。





自家製ローストポークのオレンジ仕立て





●自家製ローストポークのオレンジ仕立て

価格：1,880円(税込 2,068円)

時間をかけてしっとり柔らかく仕上げた自家製ローストポークに、ほんのり濃厚に仕上げた爽やかなオレンジソースを合わせました。柑橘の香りが食欲をそそる、夏にぴったりの冷前菜です。









■【予告】8月・9月も月替わりで限定メニューが続々登場！

本フェスタでは、7月の「いちご」と「ローストポーク」に続き、8月・9月も豪華ラインナップへのメニュー変更を予定しております。

毎月変わる新しいフルーツの味わいに乞うご期待ください！





店舗情報





■会社概要

社名 ： 株式会社グラマラスフード

本社所在地 ： 京都市中京区錦高倉西入西魚屋町596 グラマラスフードビル

代表取締役社長： 大橋 昌隆

事業内容 ： 飲食業、食品製造・販売、陶器とリキュールの輸入・販売

創業 ： 1995年2月4日

ホームページ ： https://daniels.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/daniels_porta/

LINE ： https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=972rnjkv