【ハローキティ】新登場！贅沢な刺繍の美しさと頼れる実用性をこのひとつに。甘すぎない大人の愛らしさでいつもの装いに品のある華やかさをプラス。大人女子の毎日のお買い物からお出かけまでシーンで選べる3サイズ

株式会社ティ・ツウ・オー【ハローキティ】新登場！きらめく「ハローキティ」が立体感のある繊細な刺繍に

長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売をしている株式会社ティ・ツウ・オーから、ユニファイの意匠登録アイテムとハローキティが出会った特別なシリーズ。

今作では、上品で柔らかなトーンが刺繍の美しさを引き立てる「ライトグレー」と、落ち着いた深みのあるトーンが大人っぽさを演出し、コーディネートをきれいにまとめてくれる「ネイビー」の刺繍が異なる2色でシーンで選べる3サイズ展開。スタイリングの主役となる圧倒的な存在感を放ち、プリントでは決して出せない刺繍ならではの立体感と温もりが、装いに上質な奥行きを与え、大人の遊び心を優雅に満たしてくれます。

また、可愛いだけではなく機能面にもこだわり、見た目以上の収納力を備えながらも、驚くほどの軽量設計を実現しました。こだわり刻印ボタンや、肩に優しい柔らかいハンドルロープ、急な雨でも安心な軽撥水加工など、細部までこだわりと遊び心を詰め込んでいます。通勤からお買い物、旅行までマルチに活躍する、まさに「毎日の相棒」にふさわしい仕上がりです。

遊び心ときらめきを添える「2つの刺繍」

●ハローキティ(ライトグレー)【ハローキティ】新登場！きらめく「ハローキティ」が立体感のある繊細な刺繍に

ハローキティ(ネイビー)【ハローキティ】新登場！きらめく「ハローキティ」が立体感のある繊細な刺繍に

フロントには、丁寧な表現でやさしく描かれたハローキティの立体刺繍を配置。大人のスタイリングにリッチな華やかさをプラスします。刺繍の美しさが引き立つ柔らかな「ライトグレー」と、大人っぽく上品な「ネイビー」。デザインが異なる2つのカラーから、シーンに合わせて選べる3サイズ展開で新登場！

毎日を軽やかにする「上質なナイロン生地」

【ハローキティ】新登場！きらめく「ハローキティ」が立体感のある繊細な刺繍に

お出かけやお買い物など、毎日の移動をどこまでも軽快にするため、本体には軽量で質感の滑らかなナイロン素材を選定しました。

少々の雨や水滴ならサッと拭き取れる、お出かけに安心の「軽撥水加工」

【ハローキティ】新登場！きらめく「ハローキティ」が立体感のある繊細な刺繍に

ナイロン生地の表面には少々の雨や水滴ならサッと拭き取れる軽撥水加工を施しています。

お洒落で肩がけしやすい「ロープハンドル」

【ハローキティ】新登場！きらめく「ハローキティ」が立体感のある繊細な刺繍に

デザインの引き締め役でもあるハンドルには、やわらかく手馴染みの良いロープを採用しました。アウターの上からでもゆったりと肩にかけられる長めの設計で、見た目のかわいさだけでなく、荷物が重くなったときも肩に食い込みにくい実用性を備えています。

ライフスタイルに合わせて選べる「3つのサイズ展開」

驚きの軽さと可愛さを両立したバッグを毎日の様々なシーンに3つのサイズパターンをご用意いたしました。

荷物が多い日もスマートに包み込む、頼れる大容量トートバッグ

【ハローキティ】新登場！きらめく「ハローキティ」が立体感のある繊細な刺繍に●リッチな刺繍のトートバッグ SUPK-01 商品詳細

■サイズ：約W51/40×H30.5×D18cm

■重 量：約130g

■容 量：約15L

■ポケット：ファスナーポケット×1（内側）

■素 材：ナイロン（軽撥水加工）

■ブランド：unify（ユニファイ）/ Sanrio characters（サンリオキャラクターズ）

■金額：6,490円（税込）

ハローキティのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/unify/supk-01h

メイン使いからサブバッグまでマルチにこなす、計算し尽くされたサイズ感

【ハローキティ】新登場！きらめく「ハローキティ」が立体感のある繊細な刺繍に●リッチな刺繍の2wayトートバッグ SUPK-02 商品詳細

■サイズ：約W35/24×H22×D12cm

■重 量：約120g

■容 量：約4L

■ポケット：ファスナーポケット×1（内側）

■素 材：ナイロン（軽撥水加工）

■ブランド：unify（ユニファイ）/ Sanrio characters（サンリオキャラクターズ）

■金額：6,050円（税込）

ハローキティのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/unify/supk-02h

ちょっとしたお買い物や近所へのお出かけに、サッと持てる軽快なサイズ

【ハローキティ】新登場！きらめく「ハローキティ」が立体感のある繊細な刺繍に●リッチな刺繍の2wayミニトートバッグ SUPK-03 商品詳細

■サイズ：約W20/15×H17×D4cm

■重 量：約80g

■容 量：約1.3L

■素 材：ナイロン

■ブランド：unify（ユニファイ）/ Sanrio characters（サンリオキャラクターズ）

■金額：4,620円（税込）

ハローキティのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/unify/supk-03h

●会社概要

・商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

・代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

・所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

・設立 ： 1987年5月

・事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

・資本金 ： 10,000,000円

・URL ： https://www.ttwoo.jp(https://www.ttwoo.jp/)