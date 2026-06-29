特別史跡姫路城跡の追加指定について

概要

姫路市江戸時代に大工幾蔵が描いた備前門

国の文化審議会(会長 日比野 克彦)は、令和8年6月19日（金曜日）に開催された同審議会文化財分科会の審議・議決を経て、史跡名勝天然記念物の新指定4件・追加指定等23件、登録記念物の新登録4件について、文部科学大臣に答申しました。その結果、官報告示を経て史跡名勝天然記念物は3,401件、登録記念物は153件となる予定です。

今回、追加指定等される23件のうち、1件が特別史跡姫路城跡へ備前門跡の一部（姫路市魚町）を追加指定されるものです。特別史跡姫路城跡における追加指定は、平成24年1月の中堀南岸石垣（姫路市元塩町）と惣社門の櫓台石積みの一部（姫路市総社本町）が指定されて以来となります。

指定等の対象の所在地

姫路市魚町71番

指定等の対象地域の面積

- 今回の追加指定面積：417.47平方メートル- 既指定の面積：1,078,543.34平方メートル- 合計：1,078,960.81平方メートル平成２９年の調査状況（北から）平成２９年の調査で見つかった備前門跡の石垣（南から）対象地の現況写真（西から）