可愛くて切ない大人気アイコン「おおかみくん」「ニセおばけ」たちの作者あらいきりこ初作品集刊行決定！イラストレーションと描き下ろしが紡ぐ寓話的で緻密な世界観を楽しめる珠玉の一冊

株式会社パルコあらいきりこ作品集『SOMEWHERE』書影

株式会社パルコ（PARCO出版）は、イラストレーターで作家のあらいきりこによる初作品集『SOMEWHERE（サムウェア）』を、2026年8月20日（木）に全国の書店、オンライン書店ほかで発売いたします。可愛さと寂しさが同居する唯一無二の世界観が初めてまとまる、著者のこれまでとこれからを象徴するファン必携の一冊です。

あらいきりこ作品集 SOMEWHERE

森をぬけ、山をこえ、道をこえて。

おおかみくんの旅が、いま始まります。

自主制作作家としてイラストにとどまらず、ソフビやアパレル等デザイン性の高い作品でコアファンを抱える、イラストレーターあらいきりこの初作品集。

寓話的世界観を象徴する大人気アイコン「おおかみくん」の、いつかのどこかでいろんな姿に枝分かれして存在する作品群をまとめました。活動が本格化した2017年以降に描かれたイラスト作品を多数収録、「おおかみくん」のルーツに迫る物語は本作初掲出の描き下ろしです。

緻密な背景が三次元と二次元を繋ぐ過去の個展ビジュアル、立体化されたキャンバス作品やソフビほかグッズの写真など、あらいきりこワールドの到達点となる一冊。

収録作品

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東京都在住のフリーランスイラストレーター。おおかみ、怪獣、おばけなど、ちょっと不思議で、そっと近くにいそうなオリジナルキャラクターを描いています。

代表作の「おおかみくん」を中心に、イラスト制作のほか、ソフビやぬいぐるみ、雑貨などのグッズ制作も展開。 「かわいすぎない、こわすぎない」を大切にしながら、物語の中から出てきたようなキャラクターづくりを続けています。

これまでに、ポケモンカード「ゴースト AR」「ハカドッグ AR」のイラスト、幻冬舎『ワードウルフ』、株式会社MAGI『ニャーニャーゲーム』のパッケージ・カードイラスト、ROCK IN JAPAN／COUNTDOWN JAPANのグッズイラストなどを担当。株式会社バンダイより「おおかみくんとなかま めじるしアクセサリー」が発売され、2026年には台北Adventure Festaのメインビジュアルを担当。メディコム・トイのBE@RBRICKシリーズにも「おおかみくん」が登場します。

国内外のイベントやPOPUPにも参加し、台北・蔦屋書店でのPOPUP、LA・QPOPでの個展など、活動の場を広げています。

あらいきりこ作品集『SOMEWHERE』書影書誌情報

書名：あらいきりこ作品集『SOMEWHERE』

著者：あらいきりこ

仕様：B5判変型・ 並製

頁数：144ページ

定価：3,850円（税込）

ISBN：978-4-86506-490-2

発売日：2026年8月20日（木）

発行：株式会社パルコ

https://publishing.parco.jp/books/detail/?id=533