【埼玉県入間市】”狭山茶”新茶イベント振り返り特集 その２「八十八夜新茶まつり」

入間市役所新茶まつり会場

埼玉県入間市では、令和8年5月2日（土）、入間市茶業協会主催による「令和8年度 八十八夜新茶まつり」を市庁舎前（西口側）および脇の茶畑にて開催し、約1,400人が来場しました。当日はかなりの強風となりましたが、万全の対策により事故なく無事に開催。来場者は、今年の新茶と茶どころの初夏を満喫しました。

「夏も近づく八十八夜」 茶どころ・入間の初夏の風物詩

入間市は、埼玉県内で栽培面積・収穫量ともに第1位を誇る、狭山茶の主産地です。「八十八夜新茶まつり」は、新茶シーズンの到来を告げる、まちの恒例イベントです。当日は約1,400人が来場。新茶の湯茶接待や茶畑での茶摘み体験など、来場者が新茶を存分に楽しめる催しでにぎわいました。

注目は「日本一」の手揉狭山茶 実演

本まつりの見どころのひとつが、手もみ狭山茶の実演です。入間市の手もみ茶は、全国手もみ茶品評会の団体戦において史上初の20年連続・通算25回目の日本一となる産地賞を受賞。焙炉（ホイロ）の上で茶葉を揉み上げていく職人の手さばきは、入間市が全国に誇る匠の技です。来場者は、その繊細で力強い技を間近で堪能しました。

来場者を楽しませた多彩な催し

手もみ狭山茶の実演の様子- 手もみ狭山茶の実演（日本一の匠の技）- 新茶の湯茶接待（入間市お茶大使による）- 茶畑での新茶の茶摘み体験- 一煎パック1,000袋・苗木約150本の無料配布- 新茶の販売・予約（1袋1,000円／70g）- 入間市観光協会の出店

開会式には市長・市議会議長・埼玉県農林部長らをはじめ35名が出席し、まちを挙げて新茶シーズンの幕開けを祝いました。

開催概要

イベント名：令和8年度 八十八夜新茶まつり

開催日時：令和8年5月2日（土）8:45～11:30

場所：入間市庁舎出入口（西口）・脇茶畑

来場者数：約1,400人

主な配布：一煎パック1,000袋、苗木約150本

内容：新茶の販売・予約、湯茶接待、一煎パック・苗木の無料配布、新茶の茶摘み体験、手もみ狭山茶実演、観光協会出店 ほか

主催：入間市茶業協会

共催：入間市手揉狭山茶保存会、入間市

協力：入間市観光協会

最後に

現在、狭山茶は「２番茶」の時期を迎えています。新茶とはまた違った味わいを楽しむことができます。お近くにお越しの際には、是非入間市内の茶園にて、おいしい狭山茶をお楽しみください。

ＵＲＬ：https://www.city.iruma.saitama.jp/material/files/group/23/cyaen-maruwakarimap.pdf

【本件に関するお問合わせ先】

事業内容：

環境経済部 農業振興課：川村、佐藤

入間市豊岡1-16-1

TEL：04-2964-1111（内線4233）

企画部 企画課 未来共創政策推進室：山中、本橋

入間市豊岡1-16-1

TEL：04-2964-1111（内線3135）

その他：

企画部 秘書広報課：岸田、遠山

入間市豊岡1-16-1

TEL：04-2964-1111（内線3122）

■ 入間市について

【狭山茶の郷から世界へ】入間市が描く「Well-being City」の未来図

～世界水準の伝統技術と、最先端の共創まちづくりが織りなす新モデル～

首都圏から約1時間。関東平野の豊かな自然に恵まれた入間市には、大規模な茶園としては国内最北限にあたる美しい茶畑の原風景が広がっています。約400年の歴史を持つ「狭山茶」の主産地であり、全国手もみ茶品評会では史上初となる「20年連続・25回目の日本一」という前人未到の偉業を達成しました。2025年に開催された大阪・関西万博でも実演を披露し、世界に向けてその素晴らしい伝統技術を発信しています。

一方で、米軍基地跡地を再整備した「ジョンソンタウン」のアメリカンカルチャーや、大型商業施設が共存する多様性も本市の大きな魅力です。2022年には「SDGs未来都市」に選定され、全国初の「おいしい狭山茶大好き条例」を施行。「心豊かでいられる、『未来の原風景』を創造し伝承する」というパーパスのもと、「Well-being Cityいるま」の実現を目指しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pW2egzDwMXc ]

さらに、官民連携プラットフォーム「いるま未来共創ラボ」を通じて、大学との香り分析やeスポーツ、エンターテインメント企業との異業種コラボなど、枠にとらわれない次世代のまちづくりを次々と形にしています。

▼企業・団体様からの、入間市の地域課題解決や共創プロジェクトの提案フォームはこちら

「いるま未来共創ラボ」が、あなたのアイデアと地域のポテンシャルを繋ぎます。

https://www.city.iruma.saitama.jp/gyosei_joho/purpose/10547.html

【本市基本情報】

入間市役所

所在地：埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号

電話：04-2964-1111（代表）

《リンク一覧》

公式ホームページ：https://www.city.iruma.saitama.jp/

いるま防災メールプラス：https://plus.sugumail.com/usr/iruma/doc

X（旧twitter）：https://twitter.com/_irumacity

LINE：https://line.me/R/ti/p/@irumacity

YouTube：https://www.youtube.com/c/irumacity