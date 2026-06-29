高槻市の災害対策中枢拠点「危機管理センター」で市民向け防災研修開始

高槻市

高槻市では、災害時には迅速な災害対策の決定や指揮命令を行う災害対策の中枢拠点として、平常時には効果的な防災啓発・研修の拠点として活用できる危機管理センターの運用を令和8年4月1日から開始。7月6日（月曜日）からはVR映像を活用した災害疑似体験、マイタイムライン・マイマップ作成、施設見学会を通じて防災力向上を図る市民向けの防災研修が始まります。

高槻市では、今後起こり得る大規模災害に備え、災害時には、被害情報や対応状況を一元的に把握し、迅速な災害対策の決定や指揮命令を行う災害対策の中枢拠点として、平常時には、VR映像を活用した災害疑似体験など、効果的な防災啓発・研修の拠点として活用できる危機管理センターの整備を令和6年度から進めてきました。

同センターは、平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震の経験を生かし、災害の規模や時間経過に応じて、職員配置やレイアウトを変更し柔軟に対応できるよう、災害対応にあたる職員の実務面を考え、できるだけシンプルな作りで設計。市民向け防災研修開催時には、参加者数や研修内容に応じたレイアウト変更が可能で、災害時に各種情報を危機管理センター内で同時に共有するために用いられる大型LEDビジョンを含む大型映像表示音響システムを、研修時には効果的な防災啓発の向上に繋げるためのツールとして活用するほか、20台用意されたVR映像視聴用ゴーグルなども活用しながら研修を実施します。

7月6日（月曜日）から始まる市民向けの防災研修は、高槻市が独自に制作した地震・水害・土砂災害を疑似体験できるVR映像をゴーグルで視聴して災害への備えや行動を学べるコース、職員の講義や映像を視聴しながら防災情報の入手方法やハザードマップの活用方法を学んだあとに災害時に自分が取るべき行動などを決めておく「マイタイムライン」と安全に避難所へ行けるルート図を作成する「マイマップ」を作成するコース、職員が危機管理センターの役割や機能について解説する施設見学会コースを用意。自身が興味を持ったコースを受講して防災力を向上させることができます。市民向け防災研修の開始にあたり、危機管理室職員は「市民の皆様には、ぜひ、危機管理センターにお越しいただき、私たちとともにひとつずつ防災力を上げていきましょう」と話しています。

【防災研修の概要】

対象：小学生以上（1人から受講可能）

日時：令和8年7月6日（月曜日）から

場所：危機管理センター（高槻市役所総合センター6階）

料金：無料

申込方法：前々月の15日から市ホームページなどで申込（7月から9月までの研修受講を希望する場合は7月1日（水曜日）から申込が可能）

【関連ホームページ】

高槻市危機管理センター 防災啓発研修（高槻市ホームページ）

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/bousai/166866.html