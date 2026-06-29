【リーガロイヤルホテル京都】バー グラナダ カクテル 「おかととき」 販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 中谷 知寿）はバー グラナダにて2026年度シーズナルカクテル第4弾『おかととき』を、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで販売します。

グラスに盛り付けられた真っ白なフローズンは、夏に咲く白い“晴明桔梗”をイメージし、京都ならではの素材を活かしたクラフトジン“季の美”を用いて、柔らかな旨みの日本酒とあわせることで、繊細で奥行きのある味わいに仕上げました。アクセントには瑞々しいぶどうを合わせ、果実が持つ優しい甘みと爽やかな香りが、ジンのキリッとした味わいと日本酒のまろやかな余韻に美しく調和します。ひんやりとしたフローズンの口当たりは冷たく、暑い夏にぴったりの一杯です。

移ろう季節の美しさを映したカクテルとともに、心満たされる優雅なバータイムをお愉しみください。

詳細については、次の通りです。

●● バー グラナダ カクテル 『おかととき』 販売 概要

「おかととき」イメージ

【販売店舗】

バー グラナダ（地下1階）

【販売期間】

2026年7月1日（水）～8月31日（月）

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により

変更となる場合がございます。

詳しくは公式HPをご確認ください。

【販売時間】

17：00～23：00（ラストオーダー22：45）

【内容・料金】

「おかととき」 2,277円

※入荷状況により、食材の一部が変更になる場合がございます。

※表記料金は、税金・サービス料を含みます。

詳細を見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/list/granada

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

バー グラナダ 075-361-9224（直通）