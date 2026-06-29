2026年日本生殖看護学会研修会にて、ファミワンの代表看護師の西岡有可が登壇

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）の代表看護師 西岡 有可が、日本生殖看護学会（理事長：坂上 明子(武蔵野大学)、事務局：同大学 看護学部看護学科 母性看護学領域内）が開催する研修会に登壇いたしました。

▶日本生殖看護学会：https://jsfn.org/

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https://prtimes.jp/a/?f=d14333-814-4776a363212db5ed79bbf30b5a53168e.pdf

『生殖看護のGood Practiceを語ろう』をテーマに、武蔵野大学内での対面とオンラインのハイブリット開催で2026年日本生殖看護学会研修会にファミワン代表看護師 西岡が 「生殖看護の立場から発信するプレコンセプションケア」について登壇いたしました。

本研修会では、豊富な経験を持つ講師陣との交流集会が設けられ、参加者間で実践的な知見を深める貴重な機会となりました。弊社の代表看護師西岡は交流集会３「生殖看護の立場から考えるプレコンセプションケア」にて発表をいたしました。

現在実践している各自治体企業等におけるプレコンセプションケアの実践について発表し、テーマについての意見の交換を実施しました。

■開催概要

開催日時：2026年5月17日（日）13:00 ～17:00

13:00-開会

13:30-教育講演「生殖看護の歩みと期待」 講師：森 明子（湘南鎌倉医療大学看護学部 教授）

14:35-交流集会「生殖看護のGood Practiceを語ろう」

14:35～15:35

テーマ１「AYA世代の妊孕性温存への看護支援」

演者：東邦大学医療センター大森病院 安宅大輝

聖路加国際病院 中村希

テーマ２「不妊治療と仕事の両立への看護支援」

演者：英ウィメンズクリニック・大阪信愛学院大学不妊症看護認定看護師 教育研修センター 上澤悦子

大阪IVFクリニック：下西祥子

天の川レディースクリニック：野中綾子

HORACグランフロント大阪クリニック：阪本安侑美

15:50～16:50

テーマ３「生殖看護の立場から発信するプレコンセプションケア」

演者：（株）ファミワン 西岡有可

海老名レディースクリニック 小野寺実里

テーマ４「治療終結に係る意思決定支援とケア」

演者：越田クリニック 藤島由美子

IVFなんばクリニック 太田恭子

17:00-閉会

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995