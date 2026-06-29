【ウポポイ】北海道白老町｜年間パスポートの新デザイン

公益財団法人アイヌ民族文化財団

公益財団法人アイヌ民族文化財団（札幌市中央区、常本照樹理事長）が運営するウポポイ（民族共生象徴空間）では、2026年6月27日（土）に、年間パスポートの新デザインを発表しました。

一つは、アイヌ文化の魅力と格式を大切に表現したデザイン。

もう一つは、ウポポイPRキャラクター「トゥレッポん」の生みの親である絵本作家・そらさんが手がけた、初めて来場される方やファミリー層にも親しみやすいデザインとなっています。

また、これにあわせて、年間パスポート会員を対象に、対象テナントでノベルティをプレゼントする特典も開始しました。これらの取り組みを通じて、ウポポイブランドのさらなる強化につなげてまいります。

そらさんコメント

ウポポイPRキャラクター「トゥレッポん」を手がける機会をいただいて以来私はあらゆるものにラマッ（霊魂）が宿るという素晴らしいアイヌ文化を知りました。今回のデザインは、ウポポイで刺しゅうや木彫りなどの体験を通じて完成したものです。このデザインが、子どもたちをはじめとする多くの方々にアイヌ文化に優しく触れるきっかけになることを願っています。

ウポポイ年間パスポート概要：

料金：大人2,000円、高校生1,000円

販売場所：エントランス棟チケット売り場

備考：すでに年間パスポートをお持ちの方も、新デザインに切り替え可能（無料）

年間パスポート会員特典：

対象：園内の各テナントで500円以上ご利用のうえ、年間パスポートをご提示いただいたお客様

※なくなり次第終了

特典：そらさんデザインの限定ノベルティをプレゼント

ウポポイ（民族共生象徴空間）について

アイヌ文化の復興・創造等の拠点として2020年に北海道白老町にオープン。道内初の国立博物館「国立アイヌ民族博物館」、アイヌ文化を五感で感じる体験型フィールドミュージアム「国立民族共生公園」、アイヌ民族による尊厳ある慰霊を実現するための「慰霊施設」からなり、豊かな自然に抱かれたポロト湖のほとりで、触れる、体験する等さまざまな角度からアイヌ文化や歴史を体感いただけます。

公式ウェブサイト：https://ainu-upopoy.jp/(https://ainu-upopoy.go.jp)

公式Instagram：https://www.instagram.com/ainumuseumpark/

公式Facebook：https://www.facebook.com/upopoy/

公式You Tube：https://www.youtube.com/@upopoy

所在地：〒059‐0902 北海道白老郡白老町若草町2丁目３

電話：0144-82-3914（代表）

アクセス：JR白老駅から徒歩約10分。新千歳空港から高速道路または列車利用で約40分。

入場料（税込）：一般大人1,200円、一般高校生600円、中学生以下無料

※20名以上に適用の団体料金あり※有料の体験プログラムや博物館の特別展示の料金は含みません

開園時間：9:00～18:00

※時期により変動あり

閉園日：月曜日および12月28日～2027年1月4日、2月27日～3月8日。月曜日が祝日の場合は翌日以降の平日

※特別な開園日あり

開業日：2020年7月12日

指定法人：公益財団法人アイヌ民族文化財団