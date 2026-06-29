【愛媛・松山】松山初※のマイクロブタカフェ「P・SPO Pig Cafe」が7月3日オープン

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営する「P・SPO」は、2026年7月3日（金）、松山市初（※当社調べ）の常設マイクロブタカフェ「P・SPO Pig Cafe」を愛媛県松山市・銀天街にオープンします。

同店は、マイクロブタと触れ合える癒しの空間として営業し、買い物や街歩きの合間にも気軽に立ち寄れる新たな体験型スポットを目指します。

また、P・SPO会員は1日1回30分無料で利用でき、一般の方も利用可能です。

※当社調べ（2026年6月時点、松山市内の常設マイクロブタカフェとして）

松山初のマイクロブタカフェ

近年は、動物との触れ合いや短時間で楽しめる体験型施設への関心が高まっています。P・SPOでは、運動やリラクゼーションに加え、新たな「癒し」の体験を提供することで、地域の方や観光で訪れる方にも気軽に立ち寄っていただける空間づくりを目指します。

近い距離でマイクロブタと触れ合える

店内では、人懐っこく好奇心旺盛なマイクロブタたちと近い距離で触れ合うことができます。

ブタそれぞれに異なる性格や模様があり、来店するたびに違った魅力を楽しめるのも特徴です。家族連れやカップル、友人同士はもちろん、観光で松山を訪れた方にもおすすめのスポットです。

※動物たちの健康と安全を第一に考え、運営状況や混雑状況に応じて入場人数などを調整する場合があります。

P・SPO会員は30分無料

P・SPO会員は、1日1回30分無料で利用できます。

一般利用も可能で、料金は以下のとおりです。

【最初の30分】

・P・SPO会員：無料（1日1回）

・一般（大人）：1,000円（税込）

・小学生：500円（税込）

・未就学児：無料

【延長30分】

・大人：1,000円（税込）

・小学生：500円（税込）

・未就学児：無料

※キャッシュレス決済のみ対応

店舗概要

店舗名：P・SPO Pig Cafe

オープン日：2026年7月3日（金）

営業時間：10:00～19:00（最終受付18:30）

所在地：〒790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目6-16 小林ビル1階

アクセス：伊予鉄道 松山市駅より徒歩約7分

※営業内容は動物の体調や混雑状況などにより変更となる場合があります。

[第一種動物取扱業に関する表示]

氏名:株式会社アクア/代表中矢孝則

営業所の名称:P・SPO Pig Cafe

所在地:松山市湊町4丁目6-16 1F

種別:展示

動愛第1452号

登録年月日 令和8年6月12日

有効期限 令和13年6月11日

動物取扱業責任者 横山 晴

会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長：村上 晃平

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式サイト：https://pspo.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE：https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノP・SPO24土居田店

TEL：0120-337-217

担当：中村