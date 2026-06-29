7月9日(木)開催の自治体担当者様向け「プレコンセプションケア勉強会」を、早期満席のため参加枠を100自治体に増枠しました！

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、自治体職員を対象としたオンライン勉強会「自治体担当者のためのプレコンセプションケア勉強会― 配慮ある取り組みとは―」を2026年7月9日（木）13時30分～15時00分に開催します。

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https://prtimes.jp/a/?f=d14333-813-f06b0b2d1acfc357f75a071f1ffbffa6.pdf

このたび、ファミワンが主催する自治体向けプレコンセプションケア勉強会につきまして、定員である40自治体の枠が、想定を上回る早期申込により満席となりました。

皆さまからのご関心に感謝するとともに、より多くの自治体の皆さまにご参加いただけるよう、募集枠を100自治体に増枠することを決定いたしました。

近年、プレコンセプションケアへの社会的関心が高まる一方、発信内容の表現や、SRHR（リプロダクティブ・ヘルスライツ/性と生殖に関する健康と権利）・性教育・ライフプランといった関連する用語の整理に悩むケースも少なくありません。本勉強会では、最新情報のアップデートとあわせて、事例をもとに支援の在り方を実践的に学ぶ場を提供します。

■開催概要

【開催日時】2026年7月9日（木）13時30分～15時00分

【開催方法】Zoomでのオンライン開催（申込者限定で後日アーカイブ配信あり）

【参加費用】無料

【登壇者】株式会社ファミワン 執行役員/代表看護師 西岡 有可

【対 象】都道府県・市区町村の自治体職員

【定 員】100自治体

【申込URL】https://form.run/@precon0709

【申込締め切り】2026年7月8日（水）１７時まで

■ 自治体関係者様へ：国の予算拡充に伴う「相談事業・プレコン推進」サポートのご案内

こども家庭庁の令和8年度予算案において「性と健康の相談センター事業」が拡充され、プレコンセプションケア（プレコン）の推進やSNS相談、外部委託メニュー等が強化されています。

「地方版プレコンセプションケア推進計画」の策定や「プレコンサポーターの活用」などの要件を満たすことで、必須・重点事業の国庫補助率が最大2/3に引き上げられる嵩上げ措置も、令和11年度まで実施されます。

ファミワンでは、これら国の最新方針に準拠した以下の施策を、自治体様の民間委託先（パートナー）として柔軟にサポート可能です。

・SNSを活用したオンライン相談窓口の開設・運用 【重点事業(9)】

・教育機関や企業等へのプレコン等に関する講演会・出前講座の企画・運営 【必須事業(3)】

・相談員の研修養成、および医学的・科学的知見の普及啓発 【必須事業(4)(5)】

財政措置を活かした新規事業の立ち上げや、現行事業の拡充・見直しについて、予算申請の段階からでもお気軽にご相談ください。

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995