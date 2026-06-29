【Word】“なんとなく”から“実務で使える”にレベルアップ！PECのeラーニング「全12回で体系的に学ぶ実務で差がつくWord講座」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）教育部門であるプロフェッショナルエデュケーションセンター（PEC）はこのたび、eラーニング「全12回で体系的に学ぶ実務で差がつくWord講座(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175544/?rls)」の販売をスタートしました。



Microsoft社が提供する文書作成ソフトウェア「Word」。ビジネス文書や企画書、履歴書など、幅広い用途で使われます。本eラーニングでは、Wordを“なんとなく使っている”方に向けて、文書作成のしくみや操作方法を段階的に学び直し、実務に活かせるスキルとして定着させることをめざす内容となっています。初心者の方はもちろんのこと、自己流を見直したい方にもおすすめです。ご興味をお持ちの方はぜひご受講いただき、Wordを“実務で使えるツール”に変えていきましょう。



＜受講時の注意点＞

・講義はWindows・Microsoft365・最新のWordバージョンで行っています。

・2025年10月～2026年4月に実施したウェビナーのアーカイブ動画です。



＜講座内容＞

Vol.1：Wordの基本操作とページ設定(0:58:09)

Vol.2：体裁の良いビジネス文書を作成する(0:58:49)

Vol.3：文字の位置を揃える(0:59:16)

Vol.4：箇条書き・段落番号で読みやすい構成に(0:57:03)

Vol.5：表で情報を整理しよう(0:56:17)

Vol.6：画像と図形を活用して伝わる文書に(0:56:52)

Vol.7：ページ番号とセクション区切り(0:49:46)

Vol.8：スタイルとテーマで文書全体を整える(0:55:05)

Vol.9：見出しを設定してナビゲーションを簡単に(0:51:52)

Vol.10：文章の構成と目次の生成(0:44:03)

Vol.11：差し込み印刷で効率アップ(0:51:03)

Vol.12：文書の校閲・保護とPDF出力(0:57:50)



＜こんな方におすすめ＞

・自己流でWordを使っているけれど、ちゃんと学んだことがない方

・業務でWordを使う機会が多い方

・Wordの機能を体系的に理解したい方

eラーニング「全12回で体系的に学ぶ実務で差がつくWord講座」

■講師

株式会社ワンズ・ワン 代表取締役

中小企業診断士／ＩＴコーディネータ

古澤 登志美（ふるさわ・としみ）氏

2001年、パソコン出張サポート業を起ち上げ、同時にＩＴ系セミナー講師としても活動を開始。Excelを始めとしたOfficeアプリの他、ホームページ作成や画像処理など、初心者にもわかりやすく伝えることを得意とする。現在はＩＴ活用支援を中心に、中小企業向の生産性向上に向けたコンサルティングを行っている。2017年、中小企業診断士登録。2021年ＩＴコーディネータ認定。

＜著書＞

「Excelパワークエリではじめるデータ集計の自動化」（インプレス刊）著者。

「Excelパワーピボットで極める一歩先の集計・分析」（インプレス刊）著者。

「できるDAX関数 Power BI＆Excelパワーピボット対応」（インプレス刊）著者。



■価格

33,000円（税込）



■視聴可能期間

購入後60日間



■動画再生時間（全12回）

10:56:05



■動画作成年月

2025年10月～2026年4月



▼詳細・お申し込み

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175544/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175544/?rls)



＜関連情報＞

▼PECのクリエイター向け研修サービス詳細

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【本eラーニングに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局eラーニング「Word講座」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

＜そのほかのIT・プログラミング関連セミナーはこちらから＞

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_it-programming/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_it-programming/?rls)



セミナーなどのイベント情報は、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！

▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)





【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)