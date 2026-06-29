【ゼッテリア】北海道産じゃがいも使用！ピリッとスパイシーな粗挽きペッパーがアクセント！　ゼッテリアが「ジャーマンポテトパイ」を発売

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社バーガー・ワン（代表取締役社長：木村 大志 本社：東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、7月1日（水）より「ジャーマンポテトパイ」を販売します。

ゼッテリアでは、季節に合わせた商品展開とともに、お客様からの「もう一品欲しい」というお声に応えるサイドメニューの提供にも取り組んでいます。

今回登場する「ジャーマンポテトパイ」は、一度フライすることでホクホクとした食感を引き出した北海道産のじゃがいもに、旨みのあるベーコンと甘みのあるタマネギなどを合わせたフィリングを使用。さらに、粗挽きペッパーを効かせることで、味わいに程よいスパイシーさを加えました。サクサクとしたパイ生地がやみつきになる食感で、ランチタイムのプラス一品や、小腹が空いた時の軽食にぴったりなお食事パイに仕上げました。片手でも食べやすいサイズ感で、店内でのお食事はもちろん、テイクアウトでも手軽にお召し上がりいただけます。

また、プリプリとしたえびの食感とサクサクの衣、特製タルタルソースのコクを楽しめる「ポップコーンシュリンプ～タルタルソース～」も引き続き販売中です。

ぜひこの機会に、ゼッテリアの「ジャーマンポテトパイ」をお楽しみください。

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※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く268店舗で販売予定です。（6月29日時点）