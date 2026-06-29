ガイアックス、未就学児・小学生の“起業家育成”を目的にATAMI SCHOLE主催プログラムに共催参画　親子向け体験プログラム「夏の親子体験プログラム2026」を熱海市網代で開催

株式会社ガイアックス

株式会社ガイアックス（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：上田 祐司、証券コード：3775）は、将来の起業家育成を目的に、一般社団法人TOKUBUN教育会が運営する「ATAMI SCHOLE」が主催する親子向け体験型プログラム「夏の親子体験プログラム2026」に、「AJIRO LIFE株式会社」とともに共催として参画します。同プログラムは2026年7月25日（土）・26日（日）の2日間、静岡県熱海市網代の「AJIRO MUSUBI（旧網代小学校）」にて開催されます。

東京から約90分の熱海市網代を舞台に、5歳以上の未就学児・小学生とその保護者が、「食」と「地域」を入口に学ぶ2日間。塩づくりや玄米おにぎり・味噌汁づくりといった“つくる”体験から、販売戦略を立て、こどもマルシェで実際に“売る”体験までを一気通貫で行い、幼少期から起業家としての素養＝アントレプレナーシップを育みます。

申込・詳細：https://atamischole.com/program_summer

■ 共催の目的 ─ 未就学児・小学生からの起業家育成

ガイアックスは、将来の起業家育成を目的に本プログラムを共催します。

ガイアックスは産学官と連携し、これまで小学生～高校生を対象としたアントレプレナーシップ教育を各地で展開してきました。その中で、自ら課題を見つけ、アイディアを形にし、人に届けるという起業家としての素養は、できるだけ早い時期から「楽しい体験」として触れることが大切だと考えています。

本プログラムでは対象を5歳以上とし、未就学児・小学生という早い段階から、「つくる・考える・売る」という一連の起業体験に親子で取り組みます。幼少期に“自分のアイディアで誰かを喜ばせる”成功体験を積むことが、将来この地域・社会から新しい挑戦者＝起業家が育つ土壌になる──そう考え、ガイアックスは、ATAMI SCHOLE（一般社団法人TOKUBUN教育会）が主催する本プログラムに、AJIRO LIFE株式会社とともに共催として参画することとなりました。

熱海市網代の地域資源と「食」を活かした学びの場と、ガイアックスの起業家教育の知見を掛け合わせることで、「つくる」から「売る」までを親子で体験できる新しい学びの形を提供します。

■ プログラム概要

■ プログラムの内容

■ お申し込みの流れ

■ ガイアックスのアントレプレナーシップ教育について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3955/table/828_1_65674243d000a9638e819ce595ed9cce.jpg?v=202606290451 ]- 塩づくり体験：海に近い網代の地で、塩づくりを通じて食の原点と自然の恵みに触れます。- 玄米おにぎり・味噌汁づくり：自分たちの手で“いただきます”までを体験し、食の大切さを学びます。- 販売戦略会議：何を・誰に・どう届けるか。子どもたちがチームでアイディアを練ります。- こどもマルシェ販売体験：考えた戦略をもとに、実際に販売を体験。価値を生み、届ける手応えを得ます。- 映画『夢みる給食』上映会：食と教育をテーマにしたドキュメンタリーを親子で鑑賞します。- 公式サイト（https://atamischole.com/program_summer）にアクセス- 申込フォームより必要事項を入力（申込締切：2026年7月10日（金））

ガイアックスでは産学官と連携し、小学生～高校生を主な対象として起業家教育プログラムを提供しています。アイディアを形にし、自ら社会に働きかける経験を通じて、これからの時代に必要なアントレプレナーシップを育む学びを各地で展開しています。

■ ATAMI SCHOLE について

ATAMI SCHOLE（アタミスコーレ）は、一般社団法人TOKUBUN教育会が運営する、熱海市網代を拠点とした学びの場です。地域や自然、食を活かした体験を通じて、子どもたちの探究心と「自ら学び、つくる力」を育む活動を展開しています。

公式サイト：https://atamischole.com/

■ プログラムに関するお問い合わせ（参加申込・取材）

ATAMI SCHOLE（一般社団法人TOKUBUN教育会） 担当：鶴淵

E-mail：info@atamischole.com ／ TEL：090-4934-2443

■ 株式会社ガイアックス 概要

設立：1999年3月

代表執行役社長：上田 祐司

本社所在地：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO

事業内容：ソーシャルメディアサービス事業、web3/DAO事業、インキュベーション事業

URL： https://www.gaiax.co.jp/