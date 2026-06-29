2025年度「CDPサプライヤーエンゲージメント評価」において、最高評価の「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」に選定～３年連続の選定～

株式会社エフピコ

株式会社エフピコ（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：佐藤守正、以下「エフピコ」）は、国際的な非営利団体CDPが実施する「サプライヤーエンゲージメント評価」において、最高評価である「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」に３年連続で選定されました。

「サプライヤーエンゲージメント評価」は、気候変動に関する質問書への回答をもとに、「ガバナンス」「ターゲット（目標設定）」「スコープ３排出量」「リスク管理プロセス」「サプライヤーとのエンゲージメント」の５分野で行われます。

エフピコグループは、2022年3月に気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言へ賛同表明し、「2031年3月期までにCO2排出量（Scope1・2）を2020年3月期比31%削減」および、「2050年度までにCO2排出量（Scope1・2）の実質ゼロ」の目標の下、「エフピコ・エコアクション2.0」を掲げ、製品・SCM調達・生産・物流・販売・オフィス各部門のWG（ワーキンググループ）が自主目標を立案し、環境問題の解決に向けた取り組みを推進しています。

なお、CDPは企業の環境対策についてテーマ別評価も実施しており、エフピコは「気候変動」および「水セキュリティ」に関する調査において、いずれも最高評価に次ぐ「A-(リーダーシップレベル)」に選定されています。本件については、2026年1月28日にニュースリリースを実施しております。

エフピコグループでは、「エフピコ方式のリサイクル」を拡大することで、廃棄物削減及び再資源化に取り組んでおります。さらに化学物質や有害廃棄物の削減に努め、自然環境の汚染や健康被害につながる汚染の削減及び回避にも取り組んでまいります。

今後もステークホルダーの皆様と連携し、持続可能なバリューチェーンの構築と環境問題への対応をより一層強化してまいります。

■環境における取り組み

https://www.fpco.jp/esg/environmenteffort.html

■TCFD提言に基づく情報開示

https://www.fpco.jp/esg/environmenteffort/tcfd.html

■CDPについて

CDPは、企業や自治体の環境情報開示のための世界的なシステムを有する国際的な非営利団体です。2000年の設立以来、CDPは資本市場と企業の購買力を活用することで、企業が環境影響を開示し、温室効果ガスを削減し、水資源や森林を保護することを促進する取組みを先導してきました。CDP はTCFDに完全に準拠した質問書に基づく世界最大の環境データベースを有し、CDPスコアは、持続可能で柔軟性が高い脱炭素社会の実現に向けて投資や調達の意思決定を促すために広く活用されています。

以 上