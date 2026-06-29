株式会社スターリーグ

株式会社スターリーグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中馬崇尋）は、学術研究の知見を含む独自調査『Decider(R) 経営リサーチ』シリーズに新たな調査レポート「うまくいく経営チームへの健康診断」を追加公開しました。

■ エグゼクティブ・サマリー

経営学のUpper Echelons Theoryの知見をもとに、企業のトップマネジメントの役割を新たな視点で解説します。定量的な結果の提示にとどまらず、実務に即した解釈を独自に追加し、実行可能なホワイトペーパーとしてご利用いただけます。

- 企業全体の行動力を示す組織コミットメントは、CEOとトップマネジメントチームの能力が大きな説明力を持つ。その背後にマネジメント層の性格特性がある- インシデント定性分析により、トップマネジメントの質または人数の不足感を推定できる。ワンマン社長の限界の現われ方- 機会イベントよりも損失イベントの方が業績への影響は大きい- アカウンタビリティは必須だが、強いる方法はない

■ レポート全文

本レポートは次のURLに掲載しています。

https://www.star.careers/biz/organization/tmt-healthcheck/

■ Decider(R) 経営リサーチについて

経営課題を中心に、学術研究などの新たな知見を実務フィールドに広めるための独自リサーチです。

研究論文のサマリーにとどまらず、日常のビジネスに沿って解釈することにより実行可能なホワイトペーパーを提供することを目的としています。

■ Decider(R) について

ビックファイブによる人格の高精度分析が、経営学にもたらした知見。

――戦略は、ビジネスモデルよりもマネージャーの人選だった。

Decider(R)は新時代の経営フレームワークを手軽なクラウドで提供します。

科学標準の手法を世界に先がけて社内サーベイに実装。

個々人の資質から「何ができる組織なのか？」を手軽に分析できます。

適性検査も基本装備、もちろん採用にも一貫性が必要です。

GPSのような絶対座標さえ手に入れるなら、人的資源はもはや不確実ではありません。

https://www.star.careers/biz/

商標登録第6629684号・米国Registered Trademark 98236069

■ 会社概要

会社名: 株式会社スターリーグ

URL: https://www.star.careers/company/

問い合わせ先: https://www.star.careers/company/inquiry/