2人乗りゴルフカート向け後付けクーラー【OASIS 2】を発売

株式会社三笠製作所

株式会社三笠製作所（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：石田繁樹、資本金：1,000万円）は、2人乗りゴルフカート向け後付けクーラー【OASIS 2（オアシスツー）】について、Club CarおよびEZGO対応モデルの開発を完了し、全国で受注を開始したことをお知らせいたします。

近年、日本各地で猛暑日が増加し、ゴルフプレー時の熱中症リスクが社会課題となっています。特に夏場のラウンドでは、プレーヤーの体力消耗や快適性の低下が課題となっており、ゴルフ場運営者やゴルフカートオーナーから対策を求める声が高まっています。

三笠製作所では、こうした課題を解決するため、既存のゴルフカートへ後付け可能なクーラーシステム【OASISシリーズ】を展開してまいりました。このたび、新たにClub CarおよびEZGOの2人乗りゴルフカート向けモデル【OASIS 2】を開発し、ラインナップを拡充いたしました。

【OASIS 2】は、ゴルフ場だけでなく、個人所有のゴルフカートやリゾート施設、別荘地などで利用されるゴルフカートにも対応し、猛暑下でも快適な移動空間を提供します。

※写真は実写に近いイメージです。

OASISシリーズのラインナップ

現在、三笠製作所では以下のゴルフカート向け後付けクーラーを展開しております。

■ OASIS

・ヤマハ製5人乗りゴルフカート対応

・Club Car製5人乗りゴルフカート対応

■ OASIS 2

・Club Car製2人乗りゴルフカート対応

・EZGO製2人乗りゴルフカート対応

■ OASISプラス

・2027年シーズン発売予定

・従来モデル比で風量および冷却性能を向上した上位モデル

※日立製5人乗りゴルフカートおよびヤマハ製2人乗りゴルフカートへの後付けクーラーの取り付けについてもご相談を承っております。車両仕様や年式により対応可否が異なるため、詳細はお問い合わせください。

※写真は実写に近いイメージです。※写真は実写に近いイメージです。

OASIS 2の主な特徴

■ 既存車両への後付けが可能

■ 約8時間の連続運転

■ 家庭用電源による充電に対応

■ 車体デザインを大きく損なわないコンパクト設計

■ メンテナンス性に優れたモジュール構造

■ ゴルフ場・個人オーナー向けのカスタム対応が可能

■ 車両ごとの仕様に応じた設計対応

ゴルフ場における導入メリット

【OASIS 2】は、プレーヤー満足度向上だけでなく、新たな収益源としても活用できます。

近年、夏季の猛暑による来場者減少やプレー時間の短縮が課題となる中、快適な移動環境を提供することで顧客満足度向上や差別化を図ることができます。

また、有料クーラーカートとして運用することで、新たな収益機会の創出も期待できます。

個人オーナーにおける導入メリット

近年、リゾート施設や別荘地、プライベートゴルフ施設などにおいて、個人所有のゴルフカート需要が拡大しています。【OASIS 2】は、夏場でも快適な移動空間を実現し、ゴルフカートを単なる移動手段から、上質で快適なモビリティへと進化させます。接待、リゾート利用、プライベートラウンドなど、さまざまなシーンで活用いただけます。

三笠製作所の取り組み

三笠製作所は2017年よりドバイ警察との共同プロジェクトとして世界初の移動無人交番の開発に参画し、2018年には物流課題の解決を目的とした無人自動運転車両型ロボット「HAKOBOT」の開発に取り組んでまいりました。

これらの開発で培ったモビリティ技術や電装技術を活かし、ゴルフ業界向けの高付加価値モビリティ事業として、以下の製品を展開しております。

・フルスペックゴルフカート【ROYAL COACH】

・後付けクーラー【OASIS】

・後付けクーラー【OASISプラス】（2027年シーズン発売予定）

・後付けクーラー【OASIS 2】

・後付けシートヒーター【コタツ】

関連情報

■ ドバイ警察との共同開発プロジェクト（移動無人交番 SPS-AMV）

https://www.mikasa-med.co.jp/feature/p176/

■ 無人自動運転車両型ロボット「HAKOBOT」

https://www.mikasa-med.co.jp/feature/p143/

今後も三笠製作所は、ゴルフ場の収益向上、プレーヤーの快適性向上、およびゴルフカートの新たな価値創造に取り組んでまいります。

会社概要

会社名：株式会社三笠製作所

代表者：代表取締役 石田 繁樹

資本金：1,000万円

所在地：愛知県名古屋市中区

URL：https://www.mikasa-med.co.jp