ココナラ、AIの質問に答えるだけで最適な頼み方と依頼先が見つかる「発注AIアシスタント」を提供開始

株式会社ココナラ

株式会社ココナラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：鈴木 歩、東証グロース：4176、以下「当社」）は、2026年6月29日、AIの質問に答えていくだけでココナラが提供する多様な発注手段や依頼先から最適な選択肢を提案する「発注AIアシスタント」機能の提供を開始しました。

本機能により、「何をどう頼めば良いかわからない」というハードルを解消し、誰もが迷わず、スムーズに理想のプロと出会える新しいマッチング体験を実現します。

※まずは、一部の新規登録ユーザーを対象にテスト提供を開始し、順次対象を拡大する予定です。◼️ 背景：多彩な選択肢から誰もが「最適な手段」へ辿り着ける世界へ

近年、激しい市場環境の変化や多様な働き方の広がりを背景に、個人・法人を問わず、専門スキルを持つ外部のプロ人材（フリーランスや副業人材など）を活用し、生産性を高める動きが加速しております。

当社が運営する『ココナラスキルマーケット』も、740カテゴリ、100万件以上の豊富なサービスを誇るプラットフォームとして成長を続けており、140万人のスキル人材を擁しプロ人材とのマッチングを支援するエージェント事業も拡大するなど、個人・法人の多様なニーズに応えるサービス群を展開しています。

一方、選択肢が豊富だからこそ、「自分が依頼したいことをどう言葉にするべきか」「何が自分にとって最適な手段なのか」考える要素が多いという課題がありました。そこで、当社は戦略の中核である「AIによる経済圏マッチングの最適化」に向け、今月、役務提供プラットフォームでは日本初となるChatGPTアプリ「ココナラ for ChatGPT」の提供を開始しました。本機能はその第二弾として、ココナラ自体の大型アップデートに位置づけるものです。発注前段階の検討コストを劇的に下げることや、最短で最良のマッチングを創出することを目指しており、まずは一部の新規登録ユーザーを対象に機能提供し、順次拡大予定です。本機能提供により、ユーザーの「迷う時間」を削減し、スムーズに理想の発注先と出会える環境を提供します。

◼️ 発注AIアシスタントの概要と特徴

1. 「依頼したいこと」を起点にした会話形式での絞り込み

「依頼したいが、うまく言葉にできない」という場合でも、AIが状況に応じた質問を投げかけます。ユーザーは質問に答えていくだけで、最適な選択肢に辿りつくことができます。

2. ココナラ経済圏全体を横断し、最適な発注形式を提案

本機能は、ココナラが提供する発注形式（ココナラスキルマーケットでのサービス購入や見積り相談、ココナラ募集、エージェント事業など）を横断。条件に合う発注形式や依頼先を厳選してレコメンドします。

3. 納得の意思決定を支えるAIによる推薦理由の自動生成

「なぜAIがこのサービスを推奨したのか」の根拠も提示します。推薦された理由を見ることで、なぜ自分にとって最適な選択肢なのか納得した上で依頼を進めることができます。

▼利用イメージ（ウェブサイト制作の場合）

本機能は、PC・スマートフォン双方からご利用いただけます。

例えば、ユーザーが「会社のホームページを作成したい」と入力すると、AIが「制作の目的」「優先したいこと」「デザインテイスト」などに関する具体的な質問を、順番に投げかけます。

選択肢を選んでいくだけで、要件が自動的に整理され、最適な選択肢・そのおすすめ理由が30秒から1分前後で提案されます。具体的な操作イメージと開発秘話は以下をご覧ください。

【利用イメージVTRはこちらから】：https://youtu.be/slR6bXvvLMY

【開発秘話はこちらから】：https://coconala.com/business_magazine/40451

◼️ 今後について

本機能の提供を通じ、これまで「何をどう頼めばいいかわからない」と外部のプロへの依頼をためらっていた多くのユーザーに最適なプロと出会える体験を届けることを目指します。当社は、「一人ひとりが『自分のストーリー』を生きていく世の中をつくる」というビジョンのもと、AI活用で蓄積された発注データや対話履歴をもとに継続的にサービスを進化させます。加えて、AI活用による体験革新を加速させながら、あらゆる人とスキルが境界なくつながりあえる社会インフラとしての役割を進化させ、さらなるサービスの拡充に努めてまいります。

株式会社ココナラ

（グロース市場・コード番号4176）

代表者 ：代表取締役社長CEO 鈴木 歩

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20－1 渋谷インフォスタワー6F

事業内容 ：

・知識・スキル・経験を売り買いできる日本最大のスキルマーケット「ココナラスキルマーケット」

・オリジナルのデジタルコンテンツを気軽に出品・購入できる総合マーケットプレイス「ココナラコンテンツマーケット」

・求人や仕事を掲載するだけで、多数のプロから応募が集まる「ココナラ募集」

・ニーズにぴったりのプロ人材に直接アプローチができる「ココナラスカウト」

・一人ひとりにあった弁護士が見つかる検索メディア「ココナラ法律相談」

・即戦力のITフリーランスを最速でご提案「ココナラテック」

・フルリモートのアシスタントに手間な業務をまるっとお任せ「ココナラアシスト」

・業界トップクラスのプロ人材がプロジェクトを推進「ココナラコンサル」

・案件に最適な実名トップクリエイターをご紹介「ココナラプロ」

・成果直結型のプロ集団が事業の課題に応える、チーム型ビジネス支援「ココナラBPO」

グループ会社：株式会社ココナラテック、株式会社みずほココナラ、株式会社フレームキャリア

ウェブサイト：https://coconala.co.jp/