ホリエモンAI学校、6/29(月)本日より紹介1件につき3万円を支払うアフィリエイト制度スタート

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：荒木賢二郎）は、2026年6月29日より、AIスキルの学習機会をより多くの方に届けることを目的に、「ホリエモンAI学校 個人プラン」および「ホリエモンAI学校 1日Camp」を対象としたアフィリエイト制度を開始しました。

本制度では、専用の２万円割引コードを配布していただきます。割引コードが使用された場合、紹介者に対して1件あたり3万円の謝礼をお支払いします。

各種SNSやサイト等で割引コードをご紹介ください。

アフィリエイト参加ページ：

https://p.horiemon.ai/aff/

対象サービスは以下の2つ

1. ホリエモンAI学校 個人プラン

AIを継続的に学びたい個人向けのオンライン学習プランです。生成AIの基礎から、業務活用、AIツールの使い方、実践的な活用方法まで、継続的に学習できます。

2. ホリエモンAI学校 1日Camp

短期集中でAI活用を学びたい方向けの実践型講座です。1日でAIツールの基本操作から、仕事への応用、業務効率化、AIを使ったアウトプット作成までを学びます。

こんな方におすすめの制度です

・AIに興味がある友人、知人、顧客がいる方

・副業やキャリアアップに関心のある方を支援している方

・経営者、個人事業主、ビジネスパーソン向けに情報発信している方

・オンラインスクール、コミュニティ、講座運営をしている方

・企業のDX、AI活用、人材育成に関わる方

紹介者は、AIを学びたい方にホリエモンAI学校のサービスを紹介することで、学習機会の提供と報酬獲得の両方を実現できます。

法人のご紹介もご相談ください

今回のアフィリエイトは、ホリエモンAI学校個人プラン・ホリエモンAI学校１日Campを、ご紹介いただくものとなりますが、別途紹介パートナーにご登録いただくと、ホリエモンAI学校法人プランや、ホリエモンAI学校フランチャイズも、ご紹介いただくことが可能です。

紹介パートナーは法人さまのみ登録可能ですが、ご検討ください

https://horiemon.ai/partnership

アフィリエイト参加方法

以下のページより、アフィリエイト制度の詳細確認および参加申込みが可能です。

https://p.horiemon.ai/aff/

本件に関するお問い合わせ

ホリエモンAI学校株式会社

アフィリエイト制度担当

URL：https://p.horiemon.ai/aff/