Reze、レセプト業務の自動化の第一歩目となる「請求業務ワークスペース」をリリース

株式会社mutex

医療機関向けAIレセプト業務支援ツール「Reze（レゼ）」を提供する株式会社mutex（本社：東京都文京区本郷、代表取締役：熊澤 洸平、以下「mutex」）は、レセプト請求業務に関わるすべての業務フローを一元化した「請求業務ワークスペース」をリリースしました。

これまで提供してきた請求前の点検・症状詳記生成を1つのワークスペース上に集約した本機能は、Rezeが目指す 「レセプト業務の完全自動化」 に向けて、開発を行っている加算提案AI・コメント生成AI・DPCコーディングAIをはじめとする次世代のAI機能群を順次展開していくための中核基盤となります。

本リリースのポイント

背景：複雑化する診療報酬体系のなかで、医療機関の経営は厳しさを増している

- 請求業務の全工程が、1つのワークスペースに集約。請求前の点検や症状詳記生成など、これまで分散していたワークスペースを一本化し、医事課様が月末月初に抱える業務の流れをシームレスにつなぎます。- 次期にリリースを控える 加算提案AI・コメント生成AI・DPCコーディングAIなどを、このワークスペースに集約していきます。 Rezeはここを起点に、レセプト請求業務を担うAIを順次展開し、業務の自動化範囲を段階的に拡大します。- 最終ゴールは、AIエージェントによるレセプト業務の完全自動化。 医師が診療録を入力した瞬間にレセプトが完成している--その世界を、2027年内の実現に向けて本格的に進めます。

日本病院協会の調査によると、医業利益が赤字となっている病院は全体の74.9%に上ります。診療報酬の改定が繰り返される中、DPCコーディングの最適化、加算の算定漏れ防止、摘要欄コメントの適切な記載、そして返戻・査定への迅速な対応は、医療機関の収益に直結する重要業務となっています。

しかしその多くは今も、医事課担当者が複数のシステムを行き来しながら手作業で処理しているのが実態です。月末月初には担当者への集中的な負荷が続き、対応が属人化することで、算定漏れや返戻への対応遅延が発生しやすくなっています。

Rezeはこの課題に対して、2025年7月の正式リリース以来、症状詳記AI・AIレセプトチェッカー・返戻分類AIといった機能を段階的にリリースし、医事課の手作業をAIで支援するフェーズを進めてきました。今回の「請求業務ワークスペース」は、そのフェーズをさらに一歩前に進め、AIによる業務自動化を本格化させる起点となります。

請求業務ワークスペースについて

請求業務ワークスペースは、レセプト請求業務の一連の流れを一画面で完結させることを目的とした、Rezeの中核機能です。

返戻ワークスペース: 保険者から返戻されたレセプトの対応・進捗管理

査定ワークスペース: 査定による減額が発生したレセプトの対応・分析

請求業務ワークスペース: レセプト提出前の点検・症状詳記の生成・チェックルール管理

担当者の割り当て、進捗状況の管理、詳細情報の確認、CSV/XLSXエクスポートまでを一元的に行うことができます。

なぜ今、このワークスペースを作ったのか

Rezeがこれまでリリースしてきた各AI機能--症状詳記生成AI、AIレセプトチェッカー、返戻分類AI--は、個別の業務工程に対する「手作業をAIで支援する」ツールとして設計されてきました。

しかし私たちが目指すゴールは、個々の作業を効率化することではありません。医師が診療録を書いた時点で、レセプトが完成している--そのような状態を医療現場で実現することです。

そのためには、AI機能がバラバラに存在するのではなく、請求業務の全工程が一本のフロー上につながり、そこに複数のAIが連動して動く必要があります。今回の請求業務ワークスペースは、その「場所」を作るリリースです。

ここを起点に、Rezeは以下のAI機能を順次この場所に集約していきます。

症状詳記生成AI(リリース済み) カルテ情報から症状詳記を自動生成

AIレセプトチェック(リリース済み) 算定点検・傷病名漏れを自動検知

返戻分類AI(リリース済み) 返戻理由をAIが自動分類・優先度付け

加算提案AI(開発中) 算定漏れ・過算定をAIが自動検出・提案

コメント生成AI(開発中) 摘要欄コメントをAIが自動生成・提案

DPCコーディングAI(開発中) 診断群分類番号の選択・最適化を支援

返戻対応AI(開発中) 返戻理由の分析と再請求内容をAIが提案

今後の展開

- 2026年内: 加算提案AI・コメント生成AI・DPCコーディングAIを順次リリース。請求業務ワークスペースに集約し、AI機能が連動する業務フローを実装- 2026～2027年: 電子カルテ連携PoCを並行推進。診療録を読み取り、レセプト業務をその場で自動完遂する仕組みを構築- 2027年内: AIエージェントによるレセプト請求業務の完全自動化を実現Rezeについて

「Reze（レゼ）」は、株式会社mutexが提供する医療機関向けAIレセプト管理SaaSです。返戻・査定対応管理、AI症状詳記自動生成、AIレセプトチェックなどの機能を通じて、レセプト業務の効率化と収益最適化を支援します。「収益向上」「働き方改革」「経営改善」の3つの価値を提供し、将来的にはAIエージェントによる「レセプト請求業務の完全自動化」を目指しています。

【会社概要】

社名：株式会社mutex（英文社名：mutex Inc.）

URL：https://www.mutex-inc.dev

本社所在地：東京都文京区本郷4-1-4 Design Place α 8階

代表者：代表取締役社長 熊澤洸平

設立年月日：2022年2月10日

資本金：6001万円（資本準備金含む）

事業内容：コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、設計、製造、販売、保守、リース、賃貸、輸出入並びにこれらに関するコンサルティング業務

【本件に関するお問い合わせ】

E-Mail：contact@reze.app

TEL：090-7388-4632

コーポレートサイト：https://www.mutex-inc.dev

「Reze」公式サイト：https://lp.reze.app/

サービス詳細・お問い合わせ：https://lp.reze.app/request-information

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