業界再編を通じた地域課題解決を目指すファンド「北海道マザー投資事業有限責任組合」の設立のお知らせ

ロングブラックパートナーズ株式会社

ロングブラックパートナーズ株式会社は、業界再編を通じた地域課題解決を目指すファンドとして「北海道マザー１号投資事業有限責任組合（以下、「本ファンド」）」を株式会社北洋銀行、北海道マザーインベストメント株式会社と共同で設立したことをお知らせいたします。

北海道では、後継者不在や人口減少によるマーケット縮小など、地域経済を取り巻く環境が急速に変化しています。こうした環境変化のなか、地域産業の持続的な発展を実現するためには、業界単位の再編や構造転換が求められる局面を迎えています。

本ファンドは、業界再編を通じた地域企業の競争力強化および地域課題の解決を目的としております。各業界の中核企業と共同で持株会社（SPC）を設立し、市場環境の変化や人材不足、後継者不在等を背景に、単独での成長や事業継続に関する経営課題を抱える企業への投資を行います。

また、本ファンドは単なる資金供給にとどまらず、各業界の中核企業が有する事業ノウハウ、北洋銀行グループの金融機能・ソリューション機能、そして弊社がこれまでに全国各地で培ったファンド運営ノウハウを組み合わせることで、地域企業の事業基盤強化や競争力向上を後押ししてまいります。

弊社は、本ファンドの運営を通じ、北海道における地域産業の持続的な発展に、より一層貢献してまいります。

１．ファンド概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100563/table/36_1_23d9e7371c3ee6d82c2dcb4fe49f6074.jpg?v=202606290351 ]

以 上

【お問い合わせ先】

ロングブラックパートナーズ株式会社 管理部

Tel：03-6674-2314 E-mail：info@longblack.co.jp