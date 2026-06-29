Netflixグローバル1位！『鉄槌教師』のYLAB×バンダイがおくる最新作『キリングガード』ほか、共同プロジェクト3作品が6月に電撃リリース！

株式会社YLAB STUDIOS

株式会社YLABの日本法人である株式会社YLAB STUDIOS（所在地：東京都港区、代表取締役：ユン・イナン）は、株式会社バンダイとの共同マンガプロジェクト作品として、『キリングガード』『逆転のノーマーシー～天才ゲーマー、チートアイテムで現実無双～』『流星乙女～銀河最強の美少女に選ばれました～』の3作品を2026年6月に連続リリースいたしました。

本プロジェクトの最新作として6月27日（土）に配信を開始した『キリングガード』は、公開直後の週末に男性読者基準で最高デイリー1位、総合最高4位を記録し、好調なスタートを切っています。

■ 最新作『キリングガード』の見どころ

“鉄槌”の次は“ガード”だ！護衛成功率248%の秘密とは！？

本作のメインキャラクターである「リュウシン」は、248%という驚異的な護衛成功率を誇る、名実ともに最強のボディーガードです。彼がなぜこれほどまでの圧倒的な実績を残せるのか、その秘密が作中で明かされていきます。

さらに、劇中でリュウシンが使用する、あらゆる攻撃や“鉄槌”をも跳ね返す武器の数々は、バンダイナムコグループで数多くのキャラクターやアイテムデザインを手掛けている株式会社プレックスがデザインを担当。

WEBTOON界を牽引するYLABの圧倒的なストーリーテリングと、プレックスによる緻密で魅力的なメカニックデザインが融合した「最強の武器たち」は、子どもから大人まで多くの読者を虜にすること間違いなしの仕上がりとなっています。

■ 連続リリースされた注目3作品のラインナップ

6月より順次連載がスタートしている、本コラボプロジェクトのラインナップにもぜひご注目ください。

1. 『キリングガード』

【あらすじ】 「危険がなければ、警護する必要もない」という哲学を持つ最強の警護員リュウシン。テロ組織の根絶へ向け単身敵地へ乗り込むが、そこで直面したのは「利益のためにテロ組織と癒着し、意図的に脅威を作り出す」という古巣の警護組織『シールダー』の腐敗した闇だった。裏切り者の異端児として、かつての仲間とテロリストの両方から命を狙われることになったリュウシン。己の信じる“最高の警護”を完遂するため、すべての敵を排除する孤独な戦いが始まる！

2. 『逆転のノーマーシー～天才ゲーマー、チートアイテムで現実無双～』

【あらすじ】 国民的人気eスポーツの伝説的プレイヤーでありながら、手の負傷で引退し苦しい日々を送っていた“ノーマーシー”ことハン・ヨヌ。ある日、彼がVR版ゲームのラスボスを撃破した瞬間ゲームが終了し、作中のアイテムが現実世界に現れ始める。混沌へと塗り替えられた世界で生き残る方法はただ一つ、ふたたび「最強」になることだけ。無数のプレイヤーを蹴落とし、ゲームの頂点を目指すサバイバルが始まる！

3. 『流星乙女～銀河最強の美少女に選ばれました～』

【あらすじ】 母が失踪した流星の夜から数年後。平凡な男子高校生・雨宮星空の前に、流星とともに謎の美少女シホが現れる。「宇宙人の脅威からあなたを守る」と突如宣言する彼女と、訳も分からぬままハチャメチャな同居生活を送ることに。地球の日常を舞台に繰り広げられる、SF×ラブコメ×アクションのメテオストーリー開幕！

大ヒット作『鉄槌教師』を生み出したYLABグループと、日本のトイ・ホビー界を牽引するバンダイによる強力なコラボレーション。今後の展開とさらなる反響に、ぜひご期待ください。

【会社概要】

株式会社YLAB STUDIOS

所在地：東京都港区 代表取締役：ユン・イナン 概要：Netflixでグローバル1位を獲得したドラマの原作マンガ『鉄槌教師』をはじめ、数々のグローバルヒットWEBTOONを世に送り出したYLAB（本社：韓国ソウル）の日本法人。

WEBサイト：https://ylabstudios.com/

株式会社バンダイ

WEBサイト：https://www.bandai.co.jp/

株式会社プレックス

WEBサイト：https://www.plex-web.com/