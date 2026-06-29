『ブランディングの科学』著者バイロン・シャープ氏来日決定、「日経クロストレンドFORUM 2026」主催講演にて芹澤連との特別対談が実現

一般社団法人日本エビデンスベーストマーケティング研究機構

一般社団法人日本エビデンスベーストマーケティング研究機構（本部：東京都中野区、以下EBMI）は、2026年7月28日（火）に開催される「日経クロストレンドFORUM 2026」の主催講演にて、当機構の研究主幹であり、株式会社コレクシア執行役員のマーケティングサイエンティスト・芹澤連が登壇することをお知らせいたします。

本講演では、世界的なベストセラー『ブランディングの科学 ―誰も知らないマーケティングの法則11―』（朝日新聞出版）の著者であり、アデレード大学アレンバーグ・バス研究所所長を務めるバイロン・シャープ氏が奇跡の来日。日本におけるエビデンスベーストマーケティングの第一人者である芹澤連氏とともに、AI時代を勝ち抜くための真のブランド成長戦略と、科学的マーケティングの最先端研究について熱く議論を交わします。世界と日本のトップランナー2名が一堂に会し、次世代のマーケティングスタンダードを提示する、最高峰の共同登壇セッションです。

■ 本講演の背景と見どころ

AI技術の爆発的な進化により、マーケティングを取り巻く環境は激変しています。しかし、どれほどテクノロジーが高度化しようとも、消費者がブランドを認知し、選択し、習慣化するプロセスの根底には、決して揺るがない「科学的法則」が存在します。

本セッションは、データとエビデンスでマーケティングを再定義し続ける世界のトップランナー、バイロン・シャープ氏の知見を日本で直接体感できる大変貴重な機会です。国内のエビデンスベーストマーケティングを牽引する芹澤連が、最新のグローバル研究データを交えながら、暗中模索のAI時代において企業がとるべき「真のブランド成長戦略」をバイロン・シャープ氏と共に解き明かします。勘や経験則を凌駕するマーケティング科学の最前線を、ぜひ会場で目撃してください。

■ 講演概要

日時： 2026年7月28日（火）10:00～11:00

イベント名： 日経クロストレンドFORUM 2026

セッション： 主催講演（リアル開催）

テーマ： 最新研究から見る科学的マーケティング AI時代のブランド成長戦略

登壇者：

バイロン・シャープ氏（アデレード大学アレンバーグ・バス研究所所長）

芹澤 連（株式会社コレクシア 執行役員 ／ 一般社団法人日本エビデンスベーストマーケティング研究機構 研究主幹）

詳細を見る :https://events.nikkeibp.co.jp/event/2026/xtf2026/

■ 登壇者プロフィール

バイロン・シャープ氏

アデレード大学アレンバーグ・バス研究所所長。著書に世界的ベストセラー『ブランディングの科学 ―誰も知らないマーケティングの法則11―』（朝日新聞出版）『マーケティングの科学 セオリー・エビデンス・実践で学ぶ世界標準の技術』など。エビデンスベーストマーケティングの第一人者。

芹澤 連（せりざわ れん）

EBMI 研究主幹／株式会社コレクシア 執行役員。エビデンスベースのコンサルティングで事業会社の市場拡大を支援する傍ら、執筆や講演活動も行っており、企業研修などの講師を務める。 著書に『“未”顧客理解：なぜ「買ってくれる人=顧客」しか見ないのか?』『戦略ごっこ―マーケティング以前の問題』『“未”顧客戦略 消費者の無関心から逃げない「記憶×習慣」の科学』（日経BP）など。これらの著作は増刷を重ね、アジア各国で翻訳版も発売されている。日本マーケティング学会員。日経クロストレンド アドバイザリーボード。海外論文を読むのが日課。猫好き。

＜芹澤 連 LINE公式アカウント＞

本書に書ききれなかったテーマや最新エビデンスのアップデート、読者からの質問コーナー(FAQ)やイベント情報など様々なコンテンツを配信しています。読者であれば登録可能のため、継続学習のツールとしてご活用いただけます。

■ 一般社団法人日本エビデンスベーストマーケティング研究機構(EBMI) 概要

EBMIは、「根拠のあるマーケティング」をけん引、啓蒙することを目的に設立されたマーケティングエビデンス研究の専門機関です。企業のCMOやマーケティング担当役員、アカデミアが集結し、さまざまな先行研究・再現研究を通して、日本市場ならではの成長法則を発見し、知見や実践スキルを実務家に還元することを目指しています。

発足日： 2024年7月31日

住所： 東京都中野区東中野4-30-9

ホームページ： https://ebmi.jp/

公式Xアカウント： https://x.com/EBMI_JP

＜プレスリリースの問い合わせ先＞

一般社団法人日本エビデンスベーストマーケティング研究機構（EBMI）

EBMI事務局 担当：木村・野添・林 E-mail：access@ebmi.jp