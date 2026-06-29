令和8年6月24日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法適用地域に対するデータ復旧サービスについて
被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之、以下バッファロー）、アドバンスデザイン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：瀧伸一、以下アドバンスデザイン）は、災害救助法が適用された地域にお住まいの方を対象に、データ復旧サービスにつきまして以下の支援を実施いたします。
災害救助法適用地域に対するデータ復旧サービスについて
バッファロー、アドバンスデザインは、災害救助法が適用された地域にお住まいの個人のお客様を対象に、データ復旧サービスを無償にてご提供させていただきます。
診断、見積り費用についても無料です。以下よりお申し込みください（当社商品以外でも対応しております）。
※申込時の備考、またはその他の連絡事項欄に「令和8年6月24日からの大雨」と対象の災害名を記載してください。
※バッファロー、アドバンスデザインのどちらにお申込みいただいてもデータ復旧サービスを無償でご提供いたします。
●バッファローデータ復旧サービス(https://www.buffalo.jp/recovery/)
●アドバンスデザイン (https://www.a-d.co.jp/)
※特別修理サービスについてはこちらをご確認ください。(https://www.buffalo.jp/news/detail/20260629-02.html)
適用範囲
対象品
被災したバッファロー商品、および他社商品（当社商品以外でも対象となります）
対象者
災害救助法適用地区にお住まいの個人のお客様（個人のデータが対象となります）
※災害救助法適用地域の最新情報は内閣府のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html) にてご確認ください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/479_1_4a0c573a23c865169c168834037a7d77.jpg?v=202606290951 ]
お問合せ先バッファローデータ復旧センター
バッファローデータ復旧センター東京
〒100-6215 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 15F
TEL：0120-961-869
受付時間：月～金曜日（祝日を除く）9：30～17：00
バッファローデータ復旧センター名古屋
〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル5F
TEL：0120-077-869
受付時間：月～金曜日（祝日を除く）9：30～17：00
バッファローデータ復旧センター大阪
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル3F
TEL：0120-963-869
受付時間：月～金曜日（祝日を除く）9：30～17：00
アドバンスデザイン
アドバンスデザイン 本社
〒100-6215 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 15F
フリーダイヤル：0120-290-189
TEL：03-6375-2582
受付時間：月～金曜日（祝日を除く）9：00～17：30
アドバンスデザイン 大阪支店
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル3F
フリーダイヤル：0120-290-189
TEL：050-5830-8936
受付時間：月～金曜日（祝日を除く）9：30～17：00