頑張らなくていい！オープンハウス×ワッツが提案する忙しい人のための「仕組み」お片付け革命 大盛況で開催終了

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス 関西支社は、2026年6月13日（土）、生活提案型ショールームであるLIFE DESIGN PARK 大阪梅田にて、暮らしの「思い込み」を外すトーク・ワークイベント「～忙しくてもズボラでも叶う 工夫次第で快適♪～気づけば変わる!わが家のお片付け革命」を開催しました。

イベント開催の背景と目的

都市部での住まいづくりにおいて、「収納が足りない」「忙しくて片付けが苦手」といった悩みは、暮らしの満足度を左右する大きな課題です。当社は、これまで培ってきた「限られた空間を最大化する設計力・動線設計」と、ワッツの「手軽で機能的な100均アイテム」、そしてライフオーガナイザー(R)の視点を掛け合わせることで、家事の負担を減らし、家族が自然と自立して動ける「仕組みづくり」を提案するべく本イベントを企画いたしました。



イベント当日の様子

最近では「収納を増やしたい」という要望と同じくらい「片付けやすい動線を意識した家にしたい」というご相談が増えている現状を踏まえ、当社からは子どもがのびのび遊べる「空間活用術」、家事の渋滞を解消する「水回り動線」、リビングを学び働き過ごす場所になる「リビング改革」などの動線と仕組みの観点から住まいの工夫をご提案しました。

また、ライフオーガナイザー(R)の手塚ちさとさんによる「どこに収納するかではなく、誰がどこで使うか」にフォーカスした動線解説や仕組み、ワッツのキッチン収納術などを実演。実際の住空間を再現したモデルハウス内で、ワッツの100均アイテムを活用した「キッチンスペース」や「キッズステーション」の展示を行いました。

当日は多くの方にご参加いただき、ショールームでの体感型展示を通じて、暮らしの常識を覆す新しいアイデアを持ち帰っていただきました。

参加者の声

イベント参加後のアンケートでは、「頑張らなくても良いというマインドに救われました」「家族の動きに合わせた仕組みづくりの大切さに気づけました。」「頑張って片付けるのではなく、動線や仕組みで解決するという話が非常に参考になりました。100均アイテムを使った実用的なアイデアもすぐに試してみたいです。」といったお声をいただき、『勧めたい度』では高い評価をいただきました。



今後の展望

当社は、今後も住まいづくりのプロとして、こうしたイベントやライフスタイルの提案を通じて、皆様の暮らしをより豊かにする活動を継続してまいります。

企業概要

商号 株式会社ワッツ

本社所在地 〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目4－70 住友生命OBPプラザビル5階

創業 1995年2月

代表者 代表取締役社長 平岡 史生

資本金 4億4,029万円

従業員数 418名（2025年8月末時点）

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）

株式会社オープンハウスグループ WebサイトURL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス WebサイトURL：https://oh.openhouse-group.com/