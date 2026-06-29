熊本・黒川温泉のローカルガストロノミー。 レストラン選びから始まる黒川温泉の新しい楽しみ方

有限会社黒川温泉農園

黒川の食材に魅了された料理人。ミシュラン二つ星「新屋敷 幸福論」都原シェフによる日本料理『翔隆』× 東京のミシュラン一つ星「LATURE」出身・中井シェフによるイノベーティブフレンチ『KAZANE』がAu Kurokawaにオープンします。黒川温泉の旅館に泊まり、至高の料理に舌鼓を打つ。新たな黒川温泉での体験が誕生します。

2026年8月1日（土）、株式会社黒川商事（熊本県阿蘇郡南小国町）が運営する黒川の食の拠点Au Kurokawaに、2店舗のレストランが同時開業します。宿で温泉に浸かり、浴衣に身を包んで、一流シェフによるディナーを味わう。九州屈指の温泉と一流のお料理を同時に楽しんでいただけます。

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https://x.gd/S4aur

■ 料理が主役の新しい旅のご提案

「翔隆」と「KAZANE」は、黒川温泉に宿泊されるお客様のためだけに誕生した、特別なレストランです。

旅の計画は宿選びではなく、「あのレストランで食事がしたいから、黒川温泉へいこう」という風に、「いきたいレストランを選ぶこと」から始まります。九州屈指の名湯と、くつろげる宿。そこに一流シェフによるディナーという選択肢が加わることで、黒川温泉の過ごし方はもっと自由に広がっていきます。

通常の旅館の1泊2食とは異なり、湯で癒された後は、浴衣姿のまま送迎車でAu Kurokawa（レストランエリア）に向かい、黒川ガストロノミーの席へ。旅館の心地よさと、独立したレストランのクオリティを同時に享受できるのが、ここでしか味わえない唯一無二の体験です。

8月1日（土）の本格オープンにあたり、まずは提携旅館「旅館奥の湯」のご宿泊者様を対象に先行して予約受付を開始いたします。今後は参画する旅館を順次拡大し、黒川温泉に宿泊するすべてのお客様が、宿の垣根を越えてこの特別な美食を体験できる「温泉街をひとつのオーベルジュにする新たな旅の形」を目指してまいります。

■ レストラン情報日本料理「翔隆（しょうりゅう）」

ミシュラン二つ星シェフを移住させた「超軟水の湧水」と

素材を極限まで削ぎ落とす引き算の美学

シェフ経歴 都原慎司氏は熊本県出身。大阪・東京での修業後にパリへ渡り、帰国後に熊本市内で独立。「新屋敷 幸福論」にてミシュランガイド熊本・大分2018で二つ星を獲得。同店を一旦休止し、南小国町へ移住し、翔隆を開業。



料理哲学 32年の料理人人生を通じて「引き算の美学」を軸に置く。「日本料理の主役はあくまでも自然そのもの。料理人は、「自然の恵みを引き立てる黒子に徹する」という考えのもと、素材に余分な手を加えず、季節の気配を皿の上に映し出す料理を追い求める。

水へのこだわり 黒川温泉から車で約15分に位置する立岩水源の湧水（硬度26）を出汁に使用。この超軟水は料理の根幹を規定するとして、都原氏がこの地を選ぶ決め手となった。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/148668/table/3_1_3985b0020814c055bffe0d6595d493aa.jpg?v=202606290251 ]イノベーティブフレンチ「KAZANE（カザネ）」

名店仕込みのジビエ技術 × 地熱と薪火。大地のエネルギーを食す「黒川ガストロノミー」

シェフ経歴 中井みな美氏は、東京・ミシュラン1つ星レストラン「LATURE（ラチュレ）」に約4年半在籍し、ジビエ料理を中心に経験を積んだ後、黒川温泉エリアへ移住。「その土地でしか表現できない料理をつくる」ことを目指し、KAZANEに参画。

料理コンセプト 「黒川ガストロノミー」。温泉の地熱で魚・野菜を調理し、薪窯でジビエを仕上げ、立岩水源の湧水を料理に使用する。黒川の自然エネルギーそのものを調理の手段として取り込む。

食材調達 黒川温泉から半径50km圏内の生産者と直接取引。鹿肉をはじめとするジビエを中心に、阿蘇・九州の地域食材をコースに使用する。

店名の由来 「風音（かざね）」。黒川の森や自然の気配を料理を通じて感じてほしいという意図と、温泉地ならではの「和」の要素を込めた。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/148668/table/3_2_d75acb9cd5f26ac9b0ee220f0b815ba4.jpg?v=202606290251 ]■ Au Kurokawaについて

黒川温泉の「Au Kurokawa」は、宿泊客や地域住民、地域の食材が集まり人々が交流する「黒川温泉の台所」を目指す、8棟が連なるレストランエリアです。



最大のテーマは、黒川温泉における「泊食分離」への挑戦。旅館が抱える人手不足の課題を解消すると同時に、宿泊客へ「自由に夕食を選ぶ」という新しい旅の楽しみ方を提供します。また、半径50km以内の食材を積極的に使用し、施設内の畑でハーブを育てるなど、持続可能な「地産地”循環”」にも取り組んでいきます。



2024年の旗艦店「Au Pan & Coffee」開業以降、段階的に店舗を拡充。現在は3店舗が稼働しており、2026年8月の2店舗同時オープンで5店舗の営業となります。全8棟のうち残り2棟は出店募集中です。

【店舗・施設概要】

名称: Au Kurokawa（アウ クロカワ）

所在地: 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6733-1（黒川温泉街）

公式サイト: https://www.aukurokawa.jp

公式Instagram: https://www.instagram.com/au_kurokawa_official/

公式note: https://note.com/au_kurokawa

［現在営業中の3店舗］

・Au Pan & Coffee（旗艦店）

Instagram：@aupan_coffee

・豚皇（Tonkou）

公式サイト：https://tonkou-k.jp/

・褐～aka～

公式サイト：https://aka-aso.jp/

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