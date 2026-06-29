「動き出す浮世絵展 AOMORI」が7月11日から青森で初開催。前売券が好評販売中。着物割引キャンペーンを実施。東京やミラノで50万人を動員した浮世絵の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアム

株式会社一旗

「動き出す浮世絵展 AOMORI」を2026年7月11日（土）から8月30日（日）まで、東奥日報新町ビル New'sホール（青森県青森市新町2-2-11）にて開催されます。（主催： 東奥日報社、青森放送、東奥日報文化財団 企画制作：一旗、テレビ愛知）

「動き出す浮世絵展」は、葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して大人から子どもまで楽しめるグラフィカルなデジタルアート作品として描き、複数エリアの立体映像空間で浮世絵の世界に没入できるイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。

これまでに名古屋、ミラノ（イタリア）、鹿児島、東京、台北（台湾）、福岡、高雄（台湾）、大阪、パリ（フランス）で開催し、50万人を超える方にご来場いただきました。

また、「動き出す浮世絵展」はクールジャパン官民連携プラットフォーム（事務局：内閣府知的財産戦略推進事務局）が主催する「CJPFアワード2025」プロジェクト部門において優秀賞を受賞しました。

会場内は全て写真・動画の撮影が可能で、幻想的な浮世絵の世界に飛び込んで撮影いただけます。

時代を超えて世界を魅了し続ける浮世絵の傑作の数々がダイナミックに躍動する期間限定のイマーシブ（没入型）展覧会を、ぜひお楽しみください。

【「動き出す浮世絵展 AOMORI」公式ウェブサイト】

https://www.ukiyoeimmersiveart.com/aomori

動き出す浮世絵展 AOMORI- 動き出す浮世絵展 AOMORI開催概要

【名称】 動き出す浮世絵展 AOMORI

【日時】 2026年7月11日 (土) ～ 8月30日 (日)

10時～18時（入館は17時30分まで） 会期中無休

※期間中休館日なし



【会場】 東奥日報新町ビル New’s ホール（青森県青森市新町 2-2-11）

【内容】

葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して大人から子どもまで楽しめるグラフィカルなデジタルアート作品として描き、複数の立体映像空間で浮世絵の世界に没入できるイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。デジタル展示に加え、江戸時代に刷られた著名な浮世絵や復刻版の浮世絵も展示し、浮世絵の歴史や江戸の文化、浮世絵師たちについて解説します。

「動き出す浮世絵展 AOMORI」では、青森ならではの空間を通じて、浮世絵が持つ芸術的価値を深く掘り下げるだけでなく、当時の暮らしや楽しみなどの江戸文化をわかりやすく解説する展示内容もご用意しております。

【チケット】

＜料金＞

前売券 ：4月25日(土） 10:00 ～ 7月10日（金）23：59まで

当日券 ：7月11日(土） 00:00 ～ 8月30日（日）12：00まで

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46440/table/401_1_799ca82b57e105b4c81b97d91a76628d.jpg?v=202606290251 ]

※2歳以下入場無料

※再入場はできません。

※当日会場で、学生証や年齢の分かるものをご提示いただく場合があります。

※20名以上の団体料金は前売料金で販売いたします。

＜障がい者等割引＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46440/table/401_2_e5851d8739bb9c3d61875a899f536ff2.jpg?v=202606290251 ]

※身体障がい者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方 (「ミライロID」も使用可) が対象です。

※手帳または受給者証のご提示がない場合差額をお支払いいただきます。

※付添いの方 1名は無料でご入場いただけます。

※会場チケット売場のみ対応しております。

【チケット購入先】

楽天トラベル(https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62233?%2Bscid=we_txp_ukiyoeimmersiveart-officialsite)

ポみっと！チケット(https://www.pomit.jp/ticket/ukiyoe/)

GETTIIS(https://www.gettiis.jp/event/detail/17243/20260711)

※システム利用料がかかる場合があります。

＜店頭販売＞

ローソン、ミニストップ店内Loppi （Lコード：22173）

リンクステーションホール青森

サンロード青森

成田本店しんまち店

青森県民生活協同組合（青森市内全店舗）

さくら野百貨店青森本店・弘前店

ELMインフォメーション

イオンモール下田

ラピア

※発券手数料がかかる場合があります。

＜会場チケット販売＞

会場券売機（当日券のみ）

※チケットは当日会場でも購入いただけます。

- 着物＆ねぶた跳人衣装で来場割引キャンペーン

本展覧会は、伝統と現代が融合する会場では、美しい着物をまとってデジタル映像と合わせて写真を撮るなどでもお楽しみいただけます。さらに、青森会場限定で、着物だけでなく「ねぶたの跳人衣装」でご来場いただいたお客様にも割引のキャンペーンを実施します。

＜動き出す浮世絵展 AOMORI 着物＆ねぶた跳人衣装で来場割引キャンペーン＞

割引対象：ねぶた跳人衣装、着物を着用してご来場いただいたお客様（着物・振袖・袴・浴⾐など）

割引金額：当日チケット料金より100円引き

実施期間：202６年７月１１日（土）～202６年8月３０日（日）

利用方法：会場にて当日割引チケットを購入ください

※割引対象：ねぶた跳人衣装・着物を着用してご来場いただいたご本人様のみ割引対象となります。

※他優待・割引サービスとの併用不可

【主催】 東奥日報社、青森放送、東奥日報文化財団

【特別協賛】青森県民共済生活協同組合

【協賛】青森みちのく銀行、青い森信用金庫

東北電力青森支店、日本原燃、J-POWER、東奥日報販売店主会

【後援】青森県、青森県教育委員会、青森県PTA連合会、青森県国公立幼稚園・こども園長会、青森県私立幼稚園連合会、青森県社会福祉協議会、青森県商工会議所連合会、青森県観光国際交流機構、青森観光コンベンション協会、青森市新町商店街振興組合、北海道新聞社、岩手日報社、秋田魁新報社、テレビ岩手、ABS秋田放送

【企画制作】 一旗、テレビ愛知

【「動き出す浮世絵展 AOMORI」公式ウェブサイト】

https://www.ukiyoeimmersiveart.com/aomori

【公式インスタグラム】 @ukiyoeimmersiveart(https://www.instagram.com/ukiyoeimmersiveart/)

#動き出す浮世絵展 ＃ukiyoeimmersiveart

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株式会社一旗は、日本を拠点とするデジタルクリエイティブカンパニーです。

最先端のデジタル技術と地域の文化観光資源、日本の伝統文化をいかしたプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、デジタルインスタレーション、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバースなどのデジタルコンテンツで人々が感動や興奮を共有できる体験を創出し、心が豊かになる、想像を超えた未来の創造を目指します。

【会社名】 株式会社一旗（英文表記 HITOHATA,INC.）

【代表取締役】 東山武明

【設立】 2019年7月1日

【資本金】 5,971万円

【所在地】

(Nagoya Head Office)※本社

〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3F 3-2

(Tokyo Office)

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F

(Osaka Office)

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー1F

(Milano Office) (HITOHATA MILANO S.R.L.)

Via Vigevano, 18, 20144 Milano MI, ITALY

【事業内容】

デジタルコンテンツ事業（プロジェクションマッピング、イマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、レーザーマッピング、デジタルインスタレーション、デジタルイルミネーション、イマーシブディナー、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバース）

デジタルコミュニケーション事業（プロモーションムービー、デジタルマーケティング、キャンペーン、ブランディング、パブリックリレーションズ）

【ウェブサイト】 https://www.hitohata.jp/

【YouTube】 https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/