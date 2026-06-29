【新サイズ】暮らしに馴染むストレッチマット「Canvas Stretch Mat」に幅100cm・120cmの新サイズが登場。セルフケアから家族時間まで寄り添う4サイズ展開へ

合同会社8ed StudioCanvas Stretch Mat 幅120cmの新サイズ。リビングで子どもが遊ぶプレイマットとしても使える、大判ストレッチマット。

合同会社8ed Studio（本社：大阪府、代表：大島 咲希）は、暮らしに馴染むストレッチマット「Canvas Stretch Mat」の新サイズとして、幅100cm・120cmモデルの予約販売を、2026年7月1日（水）より公式オンラインストア（https://8ed-studio.com/(https://8ed-studio.com/)）にて開始いたします。

左上から従来サイズのW61cm・W80cm 新サイズのW100cm・W120cm

8ed Studio（エイティッドスタジオ）は2025年7月のブランドローンチ以降、“インテリアに調和するセルフケアアイテム”として支持を広げ、現在では国内のお客様のみならず、アジア圏を中心に海外のお客様からも多くの共感と反響をいただいています。

W61cm / GooddayW61cm / DistanceW80cm / YumchaW61cm / VitaminW61cm / BrooklynW80cm / Power

このたび登場する幅100cm・120cmサイズは、お客様アンケートやレビューをもとに開発された新たなサイズ展開です。

ストレッチや軽い運動だけでなく、お子さまやご家族と一緒に身体を動かしたり、リビングでくつろぐ時間にも、ラグやプレイマットのように取り入れやすいサイズとして誕生しました。

従来のStandard（幅61cm）、Wide（幅80cm）に加え、新たに100cm・120cmサイズが加わることで、Canvas Stretch Matは全4サイズ展開へ。

ストレッチや軽い運動のためだけではなく、それぞれのライフスタイルに寄り添うサイズを選べるラインナップへと進化しました。

W120cm / Earthセルフケアから、暮らしの時間へ

Canvas Stretch Matは、「敷きっぱなしでも暮らしに馴染むストレッチマット」として誕生しました。

思い立った瞬間に身体を伸ばせること。

片付ける手間なく、毎日のセルフケアを続けられること。

それはブランド立ち上げ当初から変わらない想いです。

W61cm / Mantra

一方で、お客様からは私たちの想像以上にさまざまな使い方が寄せられてきました。

「トレーニングに飽きてもラグとして使える」

「夫婦で取り合いになるので、もう一枚購入しました」

「子どものプレイマットと兼用している」

「ペットとくつろぐ場所になっている」

「お昼寝スペースとして活用している」

セルフケアのために生まれたマットが、暮らしの中で自然と人が集まり、それぞれの時間を過ごす場所になっていたこと。

それは私たちにとっても新しい発見でした。

幅100cm・120cmサイズは、そうした暮らしの広がりに寄り添うために生まれました。

暮らしに合わせて選べる、4サイズ展開へ

W120cm / DistanceW100cm / YumchaW100cm / BlueprintW100cm / BrooklynW100cm / Lemon

8ed Studioは、年齢や性別、国籍やライフスタイルを限定せず、健康でありたいすべての人に向けて商品を届けたいと考えています。

暮らし方が違えば、心地よいと感じる広さも異なります。

一人で身体を整える時間。

家族と過ごす時間。

お子さまやペットとくつろぐ時間。

それぞれの暮らしに合った選択肢をご用意するため、Canvas Stretch Matは全4サイズ展開となります。

W61cm / HavanaStandard（幅61cm）

12,800円（税込）

コンパクトにセルフケアを取り入れたい方に。

Wide（幅80cm）

15,800円（税込）

よりゆったりと身体を動かしたい方に。

W80cm / EarthW100cm / BrooklynLarge（幅100cm）

18,800円（税込）

セルフケアと日常のくつろぎ時間を両立したい方に。

Extra Large（幅120cm）

21,800円（税込）

家族との時間や、より広々とした空間づくりを楽しみたい方に。

リビングの主役としても。

W120cm / Midnight

暮らしに合わせて選べることもまた、セルフケアを無理なく続けるための大切な要素だと、私たちは考えています。

販売概要

商品名：Canvas Stretch Mat Large（W100cm）：18,800円（税込）

Canvas Stretch Mat Extra Large（W120cm）：21,800円（税込）

長さ：全サイズ共通 約184cm

厚み：全サイズ共通 約8mm

販売デザイン：全サイズ共通 16柄

予約受付開始日時：2026年7月1日(水)18時～

販売サイト：https://8ed-studio.com/

Instagram：https://www.instagram.com/8ed_studio/

※最新の情報はInstagramにてご確認ください。

8ed Studio（エイティッドスタジオ）について

8ed Studioは、「Make self-care a habit and empower your tomorrow」をコンセプトに掲げ、セルフケアを日常の習慣として根づかせるためのライフスタイルアイテムを企画・販売しています。

お相手が柄を選べるEギフト(https://8ed-studio.com/products/egiftselect-canvas)も大好評販売中

単なるプロダクト販売ではなく、日々の暮らしに自然に溶け込み、習慣を変える仕組みをデザインすることが私たちの使命です。インテリアとしても楽しめるデザイン性と、長く使える機能性を両立させることで、「置きっぱなしでも心地よい」「毎日続けたくなる」という新しいセルフケア体験を提供しています。

また、ギフトとしても選ばれるブランドを目指し、大切な方に“健康を贈る”という新しい価値観を広げています。8ed Studioは、習慣を変えることで人生をより豊かにし、セルフケアが文化として根づく未来を創造してまいります。

会社概要

会社名：合同会社8ed Studio

代表者：大島 咲希

公式オンラインストア：https://8ed-studio.com/

Instagram：https://www.instagram.com/8ed_studio/

Threads：https://www.threads.com/@8ed_studio

YouTube：https://www.youtube.com/@8edStudio

お問合せ先：info@8ed-studio.com

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