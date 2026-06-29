“フルーツでスマイルを。”のDole　『Dole　フルーツパウチ』シリーズに、新ラインナップ登場！

株式会社ドール

株式会社ドール（東京都中央区 代表取締役社長CEO 青木 寛、以下Dole）は、手軽に毎日フルーツを食べられることで人気の『フルーツパウチ』シリーズより、新ラインナップ『Dole フルーツパウチ 完熟マンゴー』を、2026年6月30日（火）より順次、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア等で販売開始いたします。

Doleの『フルーツパウチ』は、いつでも手軽にフルーツの美味しさを楽しんでいただきたいとの想いで開発した「フルーツ in パウチ」です。

この度、新シリーズとして、トロピカルフルーツの代表格である「マンゴー」がラインナップに加わりました。『Dole フルーツパウチ 完熟マンゴー』は、タイ産の完熟 マンゴーを使用し、果肉のとろける食感や濃厚な甘みをお楽しみいただける商品です。そのままお召し上がりいただけるほか、朝食のヨーグルトのトッピングや、袋ごと凍らせてシャーベットにして、暑い日のおやつにも。180gの使い切りサイズで、手軽にフルーツの美味しさをお楽しみいただけます。

Doleはフルーツで人々の様々な暮らしを笑顔にしていきたいという思いを込めて策定した「フルーツでスマイルを。」というブランドメッセージのもと、フルーツの新しい魅力をお届けする商品の提供を通じて、お客様に笑顔をもたらしてまいります。

■『Dole フルーツパウチ 完熟マンゴー』こだわりのポイント

１.タイ産の完熟マンゴーを使用

濃厚な甘さととろける食感の果肉が特長の完熟マンゴーを、一口サイズにカットしてパウチに

詰め込みました。

２.食べきりサイズで、手軽にマンゴーのあるひとときを

1パック180g入りの食べきりサイズで、忙しい日常の中でも手軽にマンゴーをお楽しみいただけ

ます。

３.そのままでも、アレンジしても楽しめる

マンゴーの本来の味わいをお楽しみいただくもよし、ヨーグルトのトッピングに使うもよし、パウチ

ごと冷凍してシャーベットとして食べるのもよし、色々なアレンジが楽しめます。

■商品詳細

商品名称 ： 『Dole フルーツパウチ 完熟マンゴー』

容量 ： 180g

希望小売価格（税別）： オープン

賞味期限 ： 1年間

発売日 ： 2026年6月30日（火）

発売エリア： 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア等

■『Dole フルーツパウチ』シリーズについて

現代の忙しく多様な生活スタイルの中でも、手軽に毎日フルーツを食べられる、Doleこだわりの果物を使用したパウチ入りのフルーツ加工品です。

商品詳細：https://www.dole.co.jp/products/packagedfood

■株式会社ドール 会社概要

会社名 ：株式会社ドール/Dole Japan, Inc.

創業 ：1965年

設立 ：1982年12月28日

資本金 ：8000万円

代表者 ：代表取締役社長CEO 青木 寛

社員数 ：177名（2026年4月現在）

事業内容：青果物の生産、加工、販売及びマーケティング活動 他

営業収益：576億円（2025年3月期）