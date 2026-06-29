映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』×世田谷区×東急のふるさと納税のコラボレーション企画を実施

東急株式会社

東急株式会社（以下、東急）は、世田谷区、東和ピクチャーズ株式会社、およびシフトプラス株式会社（以下、シフトプラス）と連携し、世界中の子ども達に人気のアニメーションシリーズ「パウ・パトロール」の映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー（以下、本作品）』の全国公開を記念して、コラボレーション企画（以下、本企画）を開催します。

本企画は世田谷区限定オリジナルのふるさと納税返礼品の登場だけでなく、東急(株)グループの資源を活用し、世田谷区をはじめとする東急線沿線でのプロモーションイベントやキャンペーンを実施します。



＜本企画概要＞

・世田谷区限定オリジナルコラボ返礼品が登場（２０２６年７月６日（月）～８月３１日（月））

・東急ふるさとパレットＸキャンペーン実施（２０２６年７月１７日（金）～７月３１日（金））

・１０９シネマズ二子玉川ロビーイベント開催（２０２６年７月２５日（土）、２６日（日））

「パウ・パトロール」は、日本では２０１９年に放送を開始した人気の幼児向けテレビアニメです。人間の少年ケントと個性豊かな子犬たちからなるレスキュー・チームが、アドベンチャー・ベイでのトラブルに立ち向かう物語が描かれています。今回の映画は、島の恐竜たちを巻き込んだまさに”ダイノサイズ“の大ピンチに直面する作品です。



東急は、２０１９年１０月にふるさと納税ポータルサイト「東急ふるさとパレット」の運営を開始し、各自治体や地元の方々と協働で、「地域の魅力を最大限にＰＲする」オリジナル返礼品の開発などを行い、それぞれの地域ならではの魅力発信・価値提供に取り組んでいます。２０２４年１０月からは、シフトプラスと共にふるさと納税業務の中間受託事業を世田谷区で開始し、沿線地域に根差した当社ならではのきめ細やかなサポートを提供しています。



世田谷区は、全国的にも子育て世帯が多く暮らす自治体として知られており、「子育てにやさしいまちづくり」「安心・安全な地域社会の実現」を掲げ、充実した子ども・子育て支援施策を展開しています。

また、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けて取り組んでいる自治体でもあり、個性豊かな子犬たちが活躍する「パウ・パトロール」の世界観は、まさに世田谷区の地域風土に合致しており、これらのイメージを、子育て世代のご家庭に親しみやすく伝えるための最適なパートナーとして、本作品が描く世界観とが高い親和性を有していると考えました。

本作品のキャラクターやストーリー性を活用し、世田谷区の寄附の使い道を子どもや子育て世代に対して、より親しみやすく分かりやすく伝えることで、世田谷区の掲げる目標を体現していきます。



本企画の詳細は別紙をご確認ください。

【別紙】

■世田谷区オリジナル返礼品

世田谷区のふるさと納税特設サイトおよび各種ふるさと納税ポータルサイトにて、ご家族でお楽しみいただける多彩なコラボ返礼品の受付を開始します。毎日の生活が楽しくなるアイテムから、特別な日の思い出作りまで、幅広いラインナップをご用意しています。

内容

「ご自宅で楽しむオリジナルスイーツ＆グッズ」：

限定デザインがあしらわれた、クッキー缶、スイートポテト、マカロン、オリジナルアクリルスタンド付ジェラートなどのグルメ品に加え、普段使いに嬉しいハンカチなどをご用意しました。

詳細は７月６日のふるさと納税特設サイトおよび各種ふるさと納税ポータルサイトへの掲載までお待ちください。

・特設サイト：https://tokyu-furusato.jp/pawpatrol2026/

・東急ふるさとパレット(寄付受付サイト)：https://tokyu-furusato.jp/

・寄附受付期間：２０２６年７月６日（月）～８月３１日（月）

※上記期間中にご寄附いただいた方には、本作品とコラボレーションした特別デザインの「寄附金受領証明書」をお届けします。

クッキー缶マカロン寄附金受領証明書

■東急ふるさとパレットＸキャンペーン

内容

「東急ふるさとパレット」の公式Ｘアカウントをフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストした方の中から抽選で、映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』の非売品オリジナルグッズをプレゼントします。

東急ふるさとパレットの公式Ｘ：https://x.com/tokyu_furusato

・景品当選人数：１５名

１.全員集合！「パウ・パトロール」の消しゴムセット １０名

２.フワフワぬいぐるみキーホルダー【マーシャル】【スカイ】【ルバーブ】 ３名（各１名）

３.夏だ！パウ・パトロールの傘付きキャンピングチェア（キッズ用） １名

４.冒険へ出発！「パウ・パトロール」の防水リュック（キッズ用） １名

・応募期間：２０２６年７月１７日(金)～７月３１日(金)

・当選連絡：「東急ふるさとパレット」の公式Ｘアカウントをフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポスト、キャンペーン専用ＵＲＬをＸ連携して抽選すると、その場でパウ・パトロールの当落画像が表示されます。

スマホキャンペーン参加画面当選連絡イメージ

■１０９シネマズ二子玉川ロビーイベント

内容

１０９シネマズ二子玉川（二子玉川ライズ内）の映画館内において、映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』とコラボした返礼品の一部を一般向けに販売し、その場でふるさと納税特設のＰＲを実施します。また、映画チケットをお持ちいただいた方へのアクティビティ(ガチャガチャ)や、世田谷区の多彩な返礼品を紹介する特設ブースも展開し、世田谷区へのふるさと納税をより身近に感じていただける空間をご提供します。

・開催日程：２０２６年７月２５日(土)～２６日(日)

・開催時間：未定（決まり次第東急ふるさとパレットの公式Ｘにて情報を掲載予定）

・ガチャガチャ体験：無くなり次第終了

■映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー（以下、本作品）』

本作品概要

「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」

いつもみんなに元気と笑顔を届けてきたチーム“パウ・パトロール“が、今回は島の恐竜たちを巻き込んだまさに”ダイノサイズ“の大ピンチに直面！？さらなるパウジョンアップでパウっと解決するパウパトたちをガオガオっと映画館で応援しよう！

・公開日：２０２６年７月２４日（金）

・配給：東和ピクチャーズ・東宝

・作品サイト：https://www.pawpatrol-movie.jp/



■東急のふるさと納税への取り組み

東急は、２０１９年１０月にふるさと納税ポータルサイト「東急ふるさとパレット」の運営を開始し、全国の自治体や地元の方々と協働で「地域の魅力を最大限にＰＲする」オリジナル返礼品の開発などを行っています。

世田谷区においては、２０２４年１０月からシフトプラスと共同で中間受託事業を開始し、これまでに東急電鉄株式会社の協力のもと「東急世田谷線上町車庫見学ツアー」や「二子玉川駅駅長体験」といった現地体験型返礼品を企画するなど、沿線地域に根差したサポートを提供し、地域課題の解決と経済の活性化に貢献しています。

▶東急のふるさと納税「東急ふるさとパレット」ＵＲＬ：https://tokyu-furusato.jp/