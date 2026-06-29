日本調剤、「Soup Stock Tokyo」の冷凍スープ＆カレーを新たに19店舗で販売！取扱い店舗数は計52店舗に

※写真はイメージ



















▲Soup Stock Tokyo製品の取扱い店舗には、店頭に目印となるポスターを掲示しています





■販売取扱い品目の例



・オマール海老のビスク（180g）



・とうもろこしとさつま芋のスープ（180g）



・北海道産かぼちゃのスープ（180g）



・東京参鶏湯（180g）



・東京ボルシチ（180g）



・ミネストローネ（180g）



・焼き鯛だしの和風スープ（180g）



・海老のフレンチカレー（180g）



・東京チキンカレー（180g）



※季節や店舗によって取扱い品目が一部変更になる場合があります



■販売取扱い店舗一覧



https://www.nicho.co.jp/files/4710



【Soup Stock Tokyoについて】 https://www.soup-stock-tokyo.com/



首都圏を中心に、全国に約70店舗を展開する「食べるスープの専門店」です。「世の中の体温をあげる」という企業理念のもと、時間をかけて丁寧に引き出されたスープストック（だし）に、旬の野菜や新鮮な素材を組み合わせ、メインディッシュとして食べられるスープを提供しています。



■販売取扱い品目の例・オマール海老のビスク（180g）・とうもろこしとさつま芋のスープ（180g）・北海道産かぼちゃのスープ（180g）・東京参鶏湯（180g）・東京ボルシチ（180g）・ミネストローネ（180g）・焼き鯛だしの和風スープ（180g）・海老のフレンチカレー（180g）・東京チキンカレー（180g）※季節や店舗によって取扱い品目が一部変更になる場合があります■販売取扱い店舗一覧【Soup Stock Tokyoについて】 https://www.soup-stock-tokyo.com/首都圏を中心に、全国に約70店舗を展開する「食べるスープの専門店」です。「世の中の体温をあげる」という企業理念のもと、時間をかけて丁寧に引き出されたスープストック（だし）に、旬の野菜や新鮮な素材を組み合わせ、メインディッシュとして食べられるスープを提供しています。

このたび、より多くの皆さまへ健やかな食卓をお届けするべく、 取扱い店舗を52店舗へと拡大いたしました。今後も日々の「食」を通じた心と体の健康サポートを強化してまいります。■日本調剤 代表取締役社長 小城 和紀よりコメントSoup Stock Tokyoの商品には、「自分を大切に、生き生きと暮らしてほしい」との願いが込められています。私たちはこうした商品を大切な患者さまや薬局の近隣にお住まいの方、またお勤めの方に提供し、「この薬局に来ればプラスアルファがある」ことを体感してもらいたいと考えています。今回、このように取扱い店舗が拡大することによって、より多くの方々に「薬局のプラスアルファ」の価値を感じていただきたいと思います。