住宅用バルブ調査レポート：規模・シェア・中期経済計画の動向- 年平均成長率（CAGR）4.24％で安定成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、2025年のグローバル住宅用バルブ市場規模は76.0億米ドルに達した。
2032年には101.6億米ドルへ拡大すると予測されている。
2026年から2032年の年平均成長率(CAGR)は4.24%であり、住宅設備関連市場としては安定的な拡大局面にある。
2025年時点で、上位10社は市場全体の約25.0%を占めており、市場は緩やかな集中を伴う分散型競争の特徴を示している。
住宅用バルブとは、住宅および居住用建築物に設置される流量制御装置であり、給水、給湯、暖房媒体、場合によっては家庭用ガスの流れを開始、停止、調整、または保護するために使用される。代表的な製品には、ボールバルブ、ゲートバルブ、逆止弁、減圧弁、サーモスタット式ラジエーターバルブ、スマート自動遮断バルブなどが含まれる。これらは給排水システム、水力暖房、浴室、キッチン、家庭用水の安全対策などの分野で広く使用されており、特に信頼性、設置の容易さ、配管規格への適合性、コスト効率が重視される。
市場規模と今後5年予測： 住宅更新と省エネ化が牽引
住宅用バルブ市場は、住宅建設、老朽配管の更新、給水安全、暖房・空調設備の効率化によって支えられる構造的な安定成長市場である。LP Informationの最新レポート
「世界住宅用バルブ市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/795703/residential-valves)によると、2025年の市場規模は76.0億米ドルに達しており、2032年には101.6億米ドルに拡大すると予測されている。2026～2032年のCAGRは4.24%であり、中期的な成長率と位置付けられる。
成長の背景には、新築住宅の供給に加え、住宅の配管更新、漏水防止、圧力制御、安全規格対応への需要がある。特にスマートホーム化の進展により、漏水検知や自動遮断機能を備えたスマートバルブの存在感が高まりつつある。従来型の機械式バルブが市場の量的基盤を形成する一方、付加価値の高い制御・安全関連製品が成長率を押し上げている。
地域別には、アジア太平洋、欧州、北米が主要需要地であり、2025年の販売数量ではアジア太平洋が44.56%を占めた。欧州は25.56%であり、省エネ改修や暖房設備更新との結び付きが強い。製品タイプでは銅製バルブが2025年に販売数量ベースで82.17%を占め、用途別では住宅給水システムが2024年に61.57%を占めたことから、市場ニーズは依然として給水・配管インフラに支えられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354004/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354004/images/bodyimage2】
主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、住宅用バルブの主要製造業者には、Parker Hannifin、Johnson Controls、Kitz、IMI、Danfoss、Caleffi、KSB、Valogin Technology、IDC、Craneなどが含まれる。2025年時点で、世界トップ10企業の売上シェアは約25.0%であった。上位3社の売上シェアは約15%であり、一定のブランド力と供給網を持つ企業が存在する一方、市場全体としては極端な寡占には至っていない。
競争構造は、グローバル展開する総合バルブ・制御機器メーカー、地域密着型の配管部材メーカー、特定用途に強い専門メーカーが併存する段階的な発展過程を示している。住宅用バルブは、規格への適合、施工性、価格競争力、流通網が重要であり、単一の技術だけでは市場を支配しにくい。今後は、標準品のコスト競争と、スマート化・省エネ対応品の差別化競争が並行して進んでいくと考えられる。
2032年には101.6億米ドルへ拡大すると予測されている。
2026年から2032年の年平均成長率(CAGR)は4.24%であり、住宅設備関連市場としては安定的な拡大局面にある。
2025年時点で、上位10社は市場全体の約25.0%を占めており、市場は緩やかな集中を伴う分散型競争の特徴を示している。
住宅用バルブとは、住宅および居住用建築物に設置される流量制御装置であり、給水、給湯、暖房媒体、場合によっては家庭用ガスの流れを開始、停止、調整、または保護するために使用される。代表的な製品には、ボールバルブ、ゲートバルブ、逆止弁、減圧弁、サーモスタット式ラジエーターバルブ、スマート自動遮断バルブなどが含まれる。これらは給排水システム、水力暖房、浴室、キッチン、家庭用水の安全対策などの分野で広く使用されており、特に信頼性、設置の容易さ、配管規格への適合性、コスト効率が重視される。
市場規模と今後5年予測： 住宅更新と省エネ化が牽引
住宅用バルブ市場は、住宅建設、老朽配管の更新、給水安全、暖房・空調設備の効率化によって支えられる構造的な安定成長市場である。LP Informationの最新レポート
「世界住宅用バルブ市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/795703/residential-valves)によると、2025年の市場規模は76.0億米ドルに達しており、2032年には101.6億米ドルに拡大すると予測されている。2026～2032年のCAGRは4.24%であり、中期的な成長率と位置付けられる。
成長の背景には、新築住宅の供給に加え、住宅の配管更新、漏水防止、圧力制御、安全規格対応への需要がある。特にスマートホーム化の進展により、漏水検知や自動遮断機能を備えたスマートバルブの存在感が高まりつつある。従来型の機械式バルブが市場の量的基盤を形成する一方、付加価値の高い制御・安全関連製品が成長率を押し上げている。
地域別には、アジア太平洋、欧州、北米が主要需要地であり、2025年の販売数量ではアジア太平洋が44.56%を占めた。欧州は25.56%であり、省エネ改修や暖房設備更新との結び付きが強い。製品タイプでは銅製バルブが2025年に販売数量ベースで82.17%を占め、用途別では住宅給水システムが2024年に61.57%を占めたことから、市場ニーズは依然として給水・配管インフラに支えられている。
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主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、住宅用バルブの主要製造業者には、Parker Hannifin、Johnson Controls、Kitz、IMI、Danfoss、Caleffi、KSB、Valogin Technology、IDC、Craneなどが含まれる。2025年時点で、世界トップ10企業の売上シェアは約25.0%であった。上位3社の売上シェアは約15%であり、一定のブランド力と供給網を持つ企業が存在する一方、市場全体としては極端な寡占には至っていない。
競争構造は、グローバル展開する総合バルブ・制御機器メーカー、地域密着型の配管部材メーカー、特定用途に強い専門メーカーが併存する段階的な発展過程を示している。住宅用バルブは、規格への適合、施工性、価格競争力、流通網が重要であり、単一の技術だけでは市場を支配しにくい。今後は、標準品のコスト競争と、スマート化・省エネ対応品の差別化競争が並行して進んでいくと考えられる。